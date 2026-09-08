El consultorio de Manzanal de Arriba, casi dos años sin internet

El consultorio médico de Manzanal de Arriba lleva casi dos años sin acceso a Internet. Según los vecinos, los médicos de atención primaria que trabajan en el pueblo no tienen acceso a los historiales, analíticas ni a las recetas de los pacientes, tienen que esperar a llegar a Villardeciervos para poder atender correctamente, por teléfono, a los pacientes.

Tanto los vecinos como los profesionales del consultorio aseguran que han comunicado reiteradamente el problema al Ayuntamiento y que han protestado por la situación, sin que hasta el momento se haya solucionado.

Uno de los vecinos de Manzanal relata que cuando acudió con su madre al consultorio “el médico no ha podido acceder a su historial clínico ni modificar su medicación, nos ha tenido que llamar cuando ha llegado a Villardeciervos". Señala que esto no es novedad, pues con el anterior médico que venía de Mombuey también sucedía.

Ana, vecina de Manzanal, cuenta como tuvo que ser ella misma la que le enseñara el resultado de la analítica de su madre al médico a través de la aplicación del Sacyl: “Le tuve que enseñar los resultados desde mi teléfono para que pudiera proceder”.

La solución, aparentemente, no parece especialmente complicada: facilitar al consultorio el acceso a Internet mediante la conexión de alta velocidad que tiene contratada el Ayuntamiento, ya sea mediante una conexión física o habilitando una red wifi que permita a los médicos acceder a los sistemas necesarios para desarrollar su trabajo con normalidad. Pero, como señala Ana, “para acceder a los sistemas y datos médicos es necesaria una conexión segura mediante VPN, y el consultorio no dispone de ella. Sacyl señala al Ayuntamiento y el Ayuntamiento señala al Sacyl, pero nadie termina de asumir la responsabilidad. Y es importante aclararlo: no se trata simplemente de poner una wifi como la que tenemos en casa, los sistemas sanitarios requieren una conexión específica, segura y autorizada para que los profesionales puedan acceder a la información de los pacientes. Se pasan la pelota unos a otros”.

La situación resulta especialmente preocupante porque no se trata simplemente de una cuestión administrativa. La imposibilidad de acceder al historial clínico de un paciente o de modificar su medicación puede afectar directamente a la atención sanitaria que recibe.

Por otro lado, esta situación contrasta con algunas explicaciones ofrecidas anteriormente sobre los problemas de conexión del Ayuntamiento. Se ha señalado que la sede electrónica habría presentado problemas durante determinadas fechas. Lo que no justifica que el edificio del consultorio permanezca durante dos años sin acceso a Internet.

Desde el Ayuntamiento dicen que se han puesto los medios necesarios para solucionar el problema, pero realmente no se ha arreglado nada. Han pasado casi dos años y los médicos continúan sin acceso a Internet. Además, los vecinos reclaman que en Codesal, que pertenece al mismo Ayuntamiento, sí está funcionando.

Por eso, más allá de comunicados, explicaciones o problemas administrativos, lo que los vecinos necesitan ahora es una respuesta concreta: qué está impidiendo conectar el consultorio, quién debe solucionarlo y cuándo estará resuelto. Porque si durante casi dos años no se ha encontrado una solución para que un consultorio médico tenga acceso a Internet, el problema ya no puede considerarse una simple incidencia técnica.