Dos senderistas son rescatados vía aérea en Galende tras sufrir uno de ellos una indisposición
El herido fue atendido a las afueras de Puebla de Sanabria, una vez efectuado el rescate
O. C.
A las 15.03 horas de esta tarde, dos senderistas daban alerta a las autoridades tras sufrir uno de ellos una indisposición en la ruta de los cañones del río Tera, en el municipio sanabrés de Galende.
Los accidentados eran dos varones adultos. Uno de ellos, de unos 60 años habría sufrido una indisposición inespecífica mientras transitaban una zona de difícil acceso.
Por ese motivo, las autoridades desplegaron un operativo de rescate que comenzó por una multiconferencia en la que indicaron al alertante cómo debía proceder mientras los medios se aproximaban al lugar gracias al helicóptero de rescate de Protección Civil. Se desplazaron dos rescatadores, entre los que había una enfermera, que fue quien procedió al retiro del varón tras evaluar su estado. El rescate se realizó mediante una maniobra de grúa con triángulo de evacuación con la que se elevó a los ciudadanos hasta el vehículo. Así, consiguieron desplazarlos hasta Puebla de Sanabria, donde esperaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que atendió al varón indispuesto.
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