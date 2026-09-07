Un incendio en el término de Asturianos, en las inmediaciones de la Autovía de las Rías Bajas, activa 20 medios para su extinción
Se han movilizado cuatro helicópteros e hidroaviones para sofocar las llamas
A las 14.35 horas de la tarde daba comienzo un incendio en las inmediaciones de la Autovía A-52, Autovía de las Rías Bajas, a la altura del municipio de Asturianos.
El operativo Infocal de la Junta de Castilla y León ha activado 20 medios. De estos, seis son agentes medioambientales, tres autobombas, un bulldozer, dos cuadrillas terrestres, tres helitransportadas tipo ELIF/BRIF, uno inespecificado y cuatro dispositivos aéreos que tratarán de sofocar las llamas con la mayor celeridad y seguridad.
Siguen en la zona 14 de estos, incluyendo un medio aéreo.
Por el momento, se desconoce la causa del suceso así como el alcance exacto del perímetro afectado.
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