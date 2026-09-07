La escuela de música de Puebla de Sanabria se prepara para el nuevo curso

La escuela de música Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda se prepara para el nuevo curso. Ha abierto ya el plazo de matrícula y los interesados podrán apuntarse hasta el 25 de septiembre. Las clases comenzarán la primera semana de octubre.

La escuela, situada en Puebla de Sanabria, encara el nuevo curso con el objetivo de seguir acercando la formación musical a los vecinos de la comarca y ofrecer una alternativa para quienes quieran iniciarse o continuar aprendiendo a tocar un instrumento.

Ofertan diferentes cursos musicales orientados a aprender un instrumento: piano, guitarra, ukelele, saxofón, batería, flauta travesera, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Por otra parte, ofrecen la posibilidad de aprender canto, coro, música infantil e historia de la música. La escuela cuenta con distintas especialidades, de manera que cada alumno puede escoger el instrumento que más le interese. Además, existe la posibilidad de que una misma persona se forme en varios instrumentos, en función de sus preferencias y disponibilidad.

Las clases se impartirán en el antiguo convento de San Francisco, dentro de la colaboración existente con el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. La iniciativa está vinculada a la Coral Tierra Alta de Sanabria y Carballeda y pretende servir también como una vía para que quienes se acerquen a la formación musical puedan, si lo desean, incorporarse posteriormente a la agrupación coral.

En cuanto al profesorado, se contará inicialmente con dos o tres profesores, como señala Goyo Diez, encargado de la escuela. El número definitivo dependerá de las matriculaciones, ya que un incremento en el número de alumnos podría hacer necesario ampliar el equipo docente.

Desde la organización se anima a los vecinos a dar una oportunidad a la música y a participar en la escuela: “Aprender música siempre es interesante y la música es una de las cosas más bonitas que hay en esta vida”, apunta Diez, quién destaca la importancia de contar con el respaldo del Ayuntamiento y de la coral para mantener en funcionamiento esta pequeña escuela en Sanabria.

La escuela de música Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda afronta así el nuevo curso como un espacio abierto tanto a los integrantes de la coral como a cualquier persona que quiera descubrir el aprendizaje musical y disfrutar de la práctica de un instrumento.