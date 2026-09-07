Un coche golpea una pareja al atravesar el mercado de El Puente

Un coche ha golpeado a una pareja de señores esta mañana en el mercado de El Puente. Laura Morán y José Gordo se encontraban dando una vuelta por los puestos del mercado cuando han sido arroyados por un coche. El vehículo circulaba a poca velocidad cuando pasó por el medio de los puestos y alcanzó a la pareja, que cayó contra uno de los puestos del mercado. Aunque, en principio, ninguno de los dos habría sufrido lesiones de gravedad, ambos quedaron doloridos tras el golpe.

El conductor, de avanzada edad, ni se bajó del coche para comprobar cómo se encontraba la pareja. Pero sí bajo la ventanilla para increpar a uno de los jóvenes que estaba prestando ayuda a Laura y José. El joven recriminó al conductor que hubiera accedido con el coche a una zona ocupada por los puestos y los peatones. Según los presentes, el conductor respondió que lleva pasando por ese lugar desde hace 20 años y que no existe ningún cartel que prohíba el paso, asegurando que: “Nadie va a decirme lo que tengo que hacer”.

El conductor abandonó posteriormente el lugar sin bajarse, según los testigos, para comprobar personalmente cómo se encontraban las dos personas golpeadas. Ante esta situación, varias personas que presenciaron lo ocurrido tomaron nota de la matrícula del vehículo.

Laura Morán y José Gordo se encontraban indignados y abrumados. La mujer explicó que ya tenía una lesión de menisco y que el impacto le había provocado dolor en la zona afectada. El hombre, que recibió la parte más fuerte del golpe, presentaba además una herida con sangrado en el tobillo.

La parajea hablando con el dueño del puesto y varias personas que les ayudaron / Irene López Alonso

Varias personas que se encontraban en el mercado acudieron inmediatamente a auxiliar a la pareja. También los vendedores del puesto contra el que fueron desplazados se preocuparon por su estado y trataron de ayudarles. Aunque varias personas se ofrecieron a llevarlos al centro médico de Puebla de Sanabria, la pareja prefirió esperar unas horas a ver si se les pasaba el dolor.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la seguridad en el mercado y la necesidad, reclamada por algunos de los presentes, de instalar vallas u otros elementos físicos que impidan el acceso de vehículos entre los puestos. “Los coches no pueden pasar por medio de los puestos”, señalaba Laura Morán. Incluso los vendedores de los puestos aledaños insisten en que: “hace falta poner vallas, no pueden estar pasando los coches”. Consideran insuficiente la señalización existente y reclaman medidas que eviten que pueda repetirse una situación similar.

Los presentes insistieron en que, más allá de las posibles consecuencias del golpe, que a priori parece que ha sido un susto, el acceso de vehículos a una zona en la que se concentran vendedores, compradores y personas mayores supone un riesgo que debería evitarse.