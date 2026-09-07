Más de 150 años de tradición llenan las calles de Puebla de Sanabria

Los gigantes y cabezudos de Puebla de Sanabria volvieron a llenar las calles de la villa de picardía y color. El tradicional desfile salió de la plaza mayor acompañado de dos charangas, música tradicional, los vecinos y las peñas.

Esta jornada de Las Victorias es una de las tradiciones más arraigadas y queridas por los vecinos de Puebla de Sanabria. Más de 150 años después de que estas figuras comenzaran a formar parte de las celebraciones populares, el desfile continúa reuniendo a varias generaciones en torno a un patrimonio que los habitantes sienten como propio.

Los gigantes y cabezudos no son únicamente protagonistas de un desfile festivo, sino una parte reconocible de la historia y de la identidad de Puebla. Por eso, desde la organización se agradece que los vecinos de la villa se levanten para que acompañen a las figuras durante su recorrido.

GALERÍA I Gigantes y cabezudos en Puebla de Sanabria / Irene López Alonso

En el desfile han recorrido las calles 8 gigantes y 30 cabezudos. A ellos se suma el acompañamiento musical, con dos charangas y una intérprete que toca la flauta y el tamboril, poniendo ritmo a un recorrido que transforma las calles de Puebla en un escenario de celebración popular.

Uno de los aspectos fundamentales para garantizar el futuro de los gigantes y cabezudos es la participación de los niños. El acceso a las figuras se organiza mediante un sorteo entre los pequeños que previamente se han apuntado. El procedimiento es sencillo: los nombres se introducen en papeletas y se van extrayendo al azar para decidir quién tendrá la oportunidad de convertirse en cabezudo durante unas horas.

El sorteo se celebró ya hace unos días y permitió repartir entre los más jóvenes la posibilidad de formar parte de una tradición que conocen desde pequeños. Para Jorge Pérez, uno de los jóvenes participantes, la experiencia tiene un significado muy concreto: “Porque es la tradición del pueblo, y además desfilo con mis amigos”, señala animado. Jorge es el encargado de llevar el cabezudo del señor, pero hay una gran variedad desde el pato Lucas, pasando por la bruja y Harry Potter.

El relevo generacional es uno de los elementos que permiten que esta costumbre siga viva. Los más pequeños comienzan acercándose a las figuras más ligeras y, con el paso de los años, van adquiriendo experiencia hasta poder portar los gigantes de mayor peso y antigüedad.

Miguel Ángel Santiago lleva 35 años siendo partícipe de este desfile: “La Negra y el Chino son los más viejos de todos. Son de 1848 y son los más tradicionales aquí”. Él lleva varios años portando a La Negra, y es algo más que continuar una tradición. Miguel Ángel lleva tatuada a la giganta en la pierna, y participar en este desfile representa para él una forma de mantener el vínculo con la historia del pueblo.

Pero llegar a portar las figuras más antiguas requiere años de experiencia. Los participantes deben ir pasando por diferentes etapas, empezando por ser cabezudos. Los últimos gigantes incorporados a la colección, son los dos condes, que encarnan a los Condes de Benavente, quienes fueron los propietarios del castillo de Puebla de Sanabria. Desde la organización señalan que están realizados en aluminio y tienen un menor peso, lo que permite que los niños comiencen a familiarizarse con el esfuerzo que supone cargar con estas figuras.

Después llegan otras figuras, como los zapateros, los reyes y los sanabreses. Miguel Ángel explica que “no es coger directamente los más viejos. Tienes que ir pasando fases”. Es un proceso que permite que los jóvenes aprendan progresivamente y que, al mismo tiempo, garantiza que haya nuevas generaciones preparadas para continuar con la tradición.

La historia de los gigantes de Puebla también refleja la propia evolución de las fiestas y de la sociedad. Según explica Miguel Ángel, en sus orígenes, en 1848, únicamente existían dos gigantes: la Negra y el Chino. A mediados del siglo XX se produjo un episodio que marcó la historia de estas figuras. En 1955, dentro de la separación que se pretendía establecer entre lo religioso y aquello considerado pagano o profano, se prohibió que los gigantes salieran en procesión. La Negra y el Chino permanecieron entonces dentro de la iglesia y el sacerdote no permitió que fueran sacados. La respuesta del pueblo fue adquirir una nueva pareja de gigantes: los Zapateros. De esta manera, la tradición encontró una vía para continuar. Posteriormente, las distintas parejas volvieron a convivir en las celebraciones y los Zapateros se incorporaron junto a la Negra y el Chino.

La colección siguió creciendo con el paso de las décadas. En torno a 1990 se incorporaron los Reyes, otra pareja que pasó a formar parte de este patrimonio festivo. A mediados de los años noventa llegó otra incorporación: una pareja de sanabreses vestidos con los trajes tradicionales de Sanabria, representando también la identidad cultural de la comarca.

Los últimos en incorporarse han sido los Condes, concebidos además como una puerta de entrada para los más jóvenes debido a su menor peso. Así, las nuevas generaciones pueden comenzar a participar desde edades tempranas y aprender el funcionamiento de una tradición que después podrán transmitir a quienes vengan detrás.

Desde la Comisión de Fiestas del 76 remarcan la importancia de este desfile: “es patrimonio de la villa, es una jornada para celebrar y seguir con las tradiciones”.

Más de 150 años después de que la Negra y el Chino comenzaran su historia, los gigantes continúan saliendo a las calles. Y mientras haya niños dispuestos a participar, vecinos que quieran acompañarlos y personas que, como Miguel Ángel, estén dispuestas a cargar sobre sus hombros con estas figuras, la tradición seguirá formando parte de la vida de Puebla.