Vacas sueltas en San Román: los vecinos denuncian la rotura de una tubería por parte de animales que "campan a sus anchas"

Los vecinos de San Román denuncian que llevan meses soportando la presencia de ganado suelto tanto por las calles del pueblo como en las carreteras de la zona. Aseguran que las vacas “campan a sus anchas” por el pueblo. Todos los días los animales andan sueltos por el municipio y han reventado la tubería de una finca, relatan.

Uno de los vecinos señala que la presencia de los animales no solo se limita al pueblo sino también por la carreta que une Barrio de Lomba, San Román y Sotillo. Llevan meses manifestando su malestar con la presencia de ganado suelto. Una situación que, además de generar molestias, obliga a los residentes a convivir con los excrementos del ganado.

El último incidente se habría producido durante la noche, cuando los animales han reventado una tubería que se encontraba en una finca privada. Las vacas accedieron al terreno por la noche, y reventaron la tubería que se encontraba a poca profundidad. Además, en el pueblo no se dieron cuenta hasta que el depósito se quedó sin agua, pues la tubería estuvo vertiendo toda la noche.

La situación ha generado hartazgo entre quienes viven en la zona, señalan que “Ya estamos aburridos”. Hemos denunciado a la Guardia Civil y la situación continua igual, lamentan reclamando medidas que eviten que el ganado continúe circulando libremente por el pueblo y sus alrededores.

Por su parte, el alcalde, Luis Miguel López, señala que han denunciado la situación a la Sección Agraria Comarcal de Puebla de Sanabria. Indica que esta situación afecta a más municipios como Sotillo y Limianos, y que están esperando una solución de la Junta de Castilla y León.

Desde el consistorio señalan que han hecho todo lo que pueden dentro de sus competencias. Además, aseguran que la tubería ya está arreglada, aunque la situación continua para la desesperación los vecinos.

Los habitantes de San Román denuncian el hartazgo y reclaman soluciones para que evitar estas confrontaciones con el ganado. Por su parte el ayuntamiento ya ha tomado las medidas de su competencia.