Manzanal de Arriba amplía su coto micológico como apuesta por una "gestión sostenible"

El Ayuntamiento de Manzanal de Arriba amplía su coto micológico como “una estrategia de gestión sostenible”. El consistorio pretende administrar el territorio de la manera más eficiente y respetuosa, para ellos, aprovechando tres recursos clave: la ganadería extensiva, la actividad micológica y la gestión forestal sostenible de los montes municipales.

El objetivo del ayuntamiento, para llevar a cabo esta política, es compatibilizar la conservación del patrimonio natural con la actividad económica y los aprovechamientos tradicionales, de manera que montes, pastos y espacios forestales mantengan su función productiva, ambiental y social. Una estrategia que busca, además, contribuir al mantenimiento de población y a la generación de oportunidades en el municipio, como informan desde el consistorio.

Uno de los principales pilares es el aprovechamiento micológico. El Consistorio dispone del coto micológico ZA-50011 y ha remitido al Servicio Territorial de Medio Ambiente la relación de fincas que pretende incorporar como ampliación del acotado, que alcanzará una superficie de 6.820,36 hectáreas.

La regulación de este recurso se desarrolla desde hace años. La declaración responsable presentada en diciembre de 2020 estableció un periodo de validez del acotado entre 2020 y 2030, además de contemplar la recolección comercial mediante un sistema de permisos para los vecinos empadronados y la recolección recreativa a través de permisos de acceso público. La regulación se extiende a las distintas especies presentes en el espacio acotado.

La ampliación pretende reforzar el control y la gestión ordenada de la actividad micológica, compatibilizando la recolección con la conservación de las masas forestales y con el resto de usos del monte.

Otro de los puntos clave para el pueblo es la ganadería extensiva, una actividad que ha experimentado una evolución positiva durante los últimos años. Actualmente, Manzanal de Arriba cuenta con 11 explotaciones ganaderas en régimen extensivo, vinculadas al aprovechamiento de los pastos comunales y de los recursos naturales del término municipal, que suman 2.817,20 hectáreas destinadas a este uso.

El ayuntamiento está contento con la evolución de la ganadería en el municipio. En los últimos años se han incorporado 6 nuevas explotaciones, y solo una ha causado baja tras acabarse la subvención de la PAC. “Que en seis años se hayan incorporado seis explotaciones ganaderas, dándose solamente una explotación de baja, y que actualmente contemos con once explotaciones de ganado en extensivo demuestra que nuestros montes y pastos siguen teniendo una función económica y social”, señalan desde el Ayuntamiento.

A estas actuaciones se suma un avance destacado en materia de gestión forestal sostenible. Los montes vinculados al Ayuntamiento se han incorporado a la certificación regional de Gestión Forestal Sostenible bajo el sistema PEFC, con una superficie forestal adscrita de 5.109,14 hectáreas. La certificación está vigente para este grupo de montes desde el 14 de enero de 2026. Este certificado supone que la gestión de estos montes se desarrolla conforme a una planificación previa y atendiendo a criterios ecológicos, económicos y sociales reconocidos internacionalmente.

El Ayuntamiento defiende así un modelo integrado de gestión del territorio, en el que ganadería, micología y aprovechamiento forestal se entienden como actividades complementarias. La finalidad es mantener vivos los montes y pastos, generar recursos y conservar el patrimonio natural mediante una gestión planificada y responsable.