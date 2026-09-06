De juguetes a bólidos: los cojinetes vuelven a Puebla de Sanabria

Lo que comenzó como un juego de niños se ha convertido, con el paso de los años, en una de las actividades más esperadas de las fiestas. Las carreras de cojinetes nacieron como un juego. Uno de los participantes recuerda: “Bajábamos con estos carros por la cuesta del Arrabal, eran nuestros juguetes, como nos divertíamos antes”. Los cojinetes eran entonces una forma sencilla de entretenimiento: cada niño preparaba su carro y se lanzaba cuesta abajo para competir con sus amigos.

Con el tiempo, aquella costumbre quedó vinculada a la memoria colectiva de la villa. El arraigo de la actividad permitió recuperar las carreras y convertirlas en una cita organizada dentro del programa festivo de Las Victorias. Actualmente, la competición se celebra durante las fiestas y reúne cada año a participantes dispuestos a poner a prueba tanto la velocidad de sus vehículos como su habilidad para conducirlos.

GALERÍA I Carrera de cojinetes en Puebla de Sanabria / Irene López Alonso

La evolución de los cojinetes también ha transformado por completo su aspecto. Los antiguos carros, sencillos y construidos con pocos elementos, han dado paso a diseños cada vez más elaborados. Los participantes personalizan sus vehículos y los convierten en auténticas máquinas de competición. Se han podido ver en la Revuelta de Peporro cojinetes con aspecto de cohete, de lancha, e incluso una imitación de Audi.

La competición cuenta con distintas pruebas que permiten medir las habilidades de los pilotos. Una de ellas es la prueba de velocidad, en la que los participantes deben recorrer el trazado en el menor tiempo posible. A ella se suma la prueba de conos, similar a un eslalon, que exige precisión y capacidad para controlar el cojinete en los cambios de dirección. Finalmente, la prueba de distancia premia a quienes consiguen realizar el recorrido más largo.

En esta edición participan 14 carros, cuyos pilotos compiten por hacerse con los premios en las diferentes categorías. Al finalizar las pruebas se reconoce a los tres primeros clasificados, además de entregar otros galardones destinados a premiar aspectos más allá del resultado deportivo. Entre ellos se encuentra el premio al carro más divertido, una categoría que pone en valor el ingenio, la originalidad y el espectáculo ofrecido por los participantes.

El objetivo es sorprender al público y hacer que cada edición tenga su propia dosis de espectáculo. En esta edición han sorprendido con efectos especiales con un cojinete que echaba humo como si se le hubiera estropeado el motor.

Un cojinete echando humo / Irene López Alonso

También hay espacio para las anécdotas. Porque si existe una constante en estas carreras es que la cuesta abajo resulta mucho más sencilla que el regreso. Después de lanzarse a toda velocidad, los participantes tienen que volver a subir sus vehículos hasta el punto de salida. Y no todos están dispuestos a afrontar el esfuerzo, alguno ha sido remolcado por un quad que estaba esperando al final del recorrido.

Más de 20 años después, aquellos carros siguen recorriendo las calles y demostrando que algunas de las costumbres más queridas de las fiestas no necesitan grandes recursos para convertirse en protagonistas.