El homenaje de José Velasco a su abuelo en la Loya de San Martín de Castañeda

José Velasco dedicó a su abuelo el tramo final de la Loya en San Martín de Castañeda, en una jornada que unificó tradición, devoción y memoria para despedir las fiestas en honor a la Virgen de la Peregrina.

La celebración comenzó con un recorrido por el pueblo con un grupo de gaitas, encabezado por las jóvenes que portaban flores como ofrenda a la Virgen de la Peregrina. Para entrar en la iglesia la corte la encabezó el encargado de la Loya, la presidenta de la comisión de fiestas y las jóvenes encargadas del ramo.

La celebración pone de manifiesto el arraigo que mantienen estas fiestas entre los vecinos y quienes, aunque no residan durante todo el año en la localidad, regresan durante los meses de verano para participar en los actos y reencontrarse con sus tradiciones.

Entre los elementos más característicos de la jornada se encuentra el ramo de San Martín, una pieza que llama la atención tanto por su significado como por su particular elaboración. Se trata de una estructura de madera, con apariencia de pequeño monumento, que cuenta en cada una de sus esquinas con un gancho en el que se colocan cuatro roscas, típicas del pueblo.

Las roscas son un pan dulce típico de San Martín de Castañeda y forman parte inseparable de esta tradición. Su presencia en el ramo no es meramente decorativa, sino que representa uno de los elementos gastronómicos y culturales que se han mantenido vinculados a las fiestas del pueblo. Aunque las señoras ya no pueden hacerlo, se las encargan al pandero de Mombuey. Además, este año contaban con un elemento especial, pues durante la semana de fiestas se realizó un taller de flores eternas con las que se han decorado las roscas y la iglesia.

Las mismas roscas aparecen también relacionadas con otro de los protagonistas de la celebración: el joven encargado de echar la Loya, que las lleva en el cayato del pastor durante el recorrido. De este modo, distintos elementos de la fiesta: el ramo, las roscas, el cayato y la Loya, quedan unidos en una tradición que combina la expresión religiosa con la memoria colectiva de la localidad.

La jornada ha incluido además la participación de las jóvenes que forman parte de la corte. Ellas son las encargadas de realizar los cantos y de dar paso posteriormente al joven que interpreta la Loya. El muchacho participa vestido con el traje tradicional y asume uno de los papeles más destacados de la celebración. No se trata, por tanto, de una interpretación ajena a la vida de la localidad, sino de una composición estrechamente ligada a la historia y a las experiencias de sus habitantes.

En esta ocasión, uno de los pasajes finales de la Loya ha tenido un significado especialmente familiar. El último tramo ha estado dedicado al abuelo de José Velasco, el encargado de interpretarla este año, convirtiendo la tradición en un homenaje personal y cargado de emoción. De esta manera, la celebración religiosa se transforma también en un espacio para recordar a quienes forman parte de la historia de cada familia y, por extensión, de la propia comunidad.

José Velasco, encargado de la Loya, portando el cayato del pastor / Irene López Alonso

La devoción a la Virgen continúa teniendo un peso importante entre los vecinos de San Martín de Castañeda, quienes participan en las fiestas destacan precisamente el carácter devoto de la localidad y la importancia que estos actos conservan año tras año.

La procesión, los trajes tradicionales, portar los pendones, el ramo, las roscas, los cantos y la Loya conforman así un conjunto de costumbres que permiten mantener viva una parte esencial de la identidad del pueblo. La celebración no se limita al calendario festivo, sino que sirve como punto de encuentro entre generaciones y como oportunidad para transmitir a los más jóvenes unos rituales heredados de sus mayores. Los jóvenes, como José Velasco, honran a sus mayores que cada septiembre acuden a la Peregrina para pedirle y venerarla.

En una época en la que muchas localidades rurales afrontan el reto de conservar sus tradiciones, San Martín continúa apostando por unas fiestas en las que religión, memoria familiar y cultura popular permanecen estrechamente unidas. El ramo de madera adornado con sus cuatro roscas y la emoción de una Loya dedicada, en su tramo final, a un abuelo resumen el espíritu de una jornada en la que el pasado y el presente vuelven a encontrarse.