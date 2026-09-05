Pendones de casi diez metros vuelven a desfilar en Donado para recuperar la tradición

Donado ha celebrado su I concentración de pendones en el marco de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Peregrina. Una jornada marcada por la hermandad, la tradición y la devoción a la patrona de Donado.

El pueblo ha querido recuperar una de esas tradiciones que forman parte de la memoria de las romerías de la comarca: los pendones. La localidad ha celebrado su primera concentración de pendones, una jornada de encuentro entre asociaciones y vecinos que pretende convertirse en una cita anual y crecer en participación con el paso de los años.

Irene López Alonso

Esta iniciativa nace, precisamente, con la intención de recuperar y mantener una tradición que en el pueblo ha estado vinculada a sus celebraciones y, especialmente, al acompañamiento de la peregrina. Roberto Lobato, organizador, explica que: “Queremos recuperar las viejas tradiciones del pueblo. Nosotros siempre hemos sacado los pendones, acompañando a la Peregrina, y contactando con otras asociaciones pensamos en hacer una quedada de pendones y unificar un poco las tradiciones del pueblo y de los pueblos de aquí”.

En esta primera edición se han reunido cerca de 16 pendones y pendonetas, procedentes de Carballeda, y de diferentes localidades de la provincia de León. Como recuerda Miguel, vecino de Santa Eulalia del Río Negro: “hace años venían a las romerías autobuses llenos de gente de los pueblos de la Cabrera, y de otras partes de Zamora con sus pendones”. Este testimonio demuestra que la hermandad entre los pueblos leoneses y zamoranos no es nueva, sino que forma parte de una tradición compartida que ahora Donado busca recuperar.

Los pendones apoyados en el Santuario de la Virgen de la Peregrina en Donado / Irene López Alonso

Desde la organización pretenden convertir este primer encuentro en algo tradicional en las fiestas: “lo que queremos es potenciarlo y que venga más gente. La intención es seguir con esta tradición todos los años para que haya una gran cantidad de pendones”. El objetivo, más allá de reunir pendones, es que la costumbre no quede relegada al recuerdo: “Que perdure, para que sigan las demás generaciones y que no se pierda” señala Roberto Lobato.

Además la implicación de los vecinos ha sido uno de los puntos fuertes de la jornada. “Tenemos un pueblo que se implica en todo”, destaca Lobato. Aunque Donado es una localidad pequeña, sus vecinos responden cuando hay una actividad que moviliza al pueblo.

La concentración de pendones ha comenzado en Muelas de los Caballeros, donde los participantes se han reunido y agrupado para preparar la procesión. La salida de los pendones a pie ha empezado desde Muelas de los caballeros y ha llegado a Donado, dos kilómetros de recorrido hasta el santuario de la Virgen de la Peregrina. Los participantes han recorrido el trayecto hasta el santuario en procesión, después de realizar un corte de carretera para organizar la salida. Una vez allí, los pendones se han reunido para bailar y participar posteriormente en una comida de hermandad, que ha reunido a 330 comensales.

La decisión de realizar el recorrido caminando responde también a la propia naturaleza de la celebración. “Se sale desde aquí y ya vamos caminando allí. Si no, no da para que se vea bien y que sea una cosa bonita”, explica el organizador.

Entre los participantes se encontraba Nicolás Are Frade, llegado desde Valdespino de Somoza, en la comarca de la Maragatería. Su pendón representa a esta localidad y su presencia en Donado se enmarca en una actividad que para muchos de sus participantes se ha convertido ya en una forma habitual de mantener vivas las costumbres. “Casi todos los fines de semana salimos siempre que haya alguna concentración”, explica. En su pueblo cuentan además con un grupo que está creciendo y que participa tanto con el pendón como con una pendoneta destinada a los más pequeños. Para Nicolás, el sentido de estas concentraciones va más allá del espectáculo. “Es importante reivindicar el patrimonio y las generaciones futuras”, afirma, defendiendo que los más jóvenes conozcan y asuman las tradiciones relacionadas con los pendones.

Precisamente la incorporación de los niños es una de las claves para garantizar la continuidad de esta tradición. Carmelina Ordóñez, vocal de la Asociación de Pendones del Reino de León, acudió a Donado junto a representantes de diferentes localidades integradas en este movimiento. Entre los pueblos presentes se encontraban, entre otros, Mozóndiga, Jiménez de Jamuz, Prado de la Guzpeña, Ardoncino, Chozas de Abajo, Astorga, Valdespino de Somoza, La Milla del Páramo y Laguna Dalga

La asociación trabaja para que una tradición que todavía cuenta con numerosos seguidores pueda transmitirse a las nuevas generaciones. Ordoñez explica que: “nosotros ya vamos siendo un poco mayores y queremos que la juventud salga. Estamos luchando por ello”. Una tarea que no siempre resulta sencilla en unos pueblos que han visto reducirse considerablemente su población joven. Una de las fórmulas para facilitar la participación de los más pequeños son las pendonetas. “Casi todos los pueblos tienen pendoneta para los niños”, explica Carmelina.

La diferencia con un pendón tradicional está, entre otros aspectos, en sus dimensiones. Para que se considere pendón tiene que ser de cinco metros para arriba; las pendonetas son para abajo. La medida se incluye tanto la vara como la tela. En la jornada de hoy, el pendón más grande medía casi diez metros y venía desde Astorga.

La concentración ha servido también para estrechar los vínculos entre pueblos de diferentes territorios que comparten una misma cultura de pendones. La concentración de Donado suponía además una oportunidad para salir de su entorno habitual y participar en una concentración que se realiza por primera vez.

Ese intercambio entre pueblos es precisamente uno de los valores que los participantes destacan de estas jornadas: viajar, encontrarse con otras asociaciones y compartir una tradición que, aunque tiene una fuerte presencia en León, también forma parte de las celebraciones y del patrimonio cultural de otras zonas.

Uno de los pendones de Donado llegando al Santuario / Irene López Alonso

La imagen de los pendones avanzando hacia el santuario, por la carretera que une Muelas de los Caballeros con Donado, ha estado acompañada además por la música tradicional. La Asociación de Tamborileros de Zamora ha participado en la jornada con cerca de 20 músicos. Mario Martínez, director musical de la agrupación, explica que recibieron la invitación para acompañar a los pendones y que ya habían participado anteriormente en concentraciones similares. La presencia del tamboril no es casual. El instrumento está estrechamente vinculado a las celebraciones tradicionales de la provincia de Zamora. Como indica Martínez “Es uno de los instrumentos más antiguos que hay”. Más allá de su antigüedad, destaca el papel que desempeña en la memoria colectiva: “Junto a la gaita y la dulzaina, es la melodía y el sonido que acompaña siempre a las festividades, sean religiosas o no”. Para el director musical, el tamboril forma parte de la “banda sonora” de las fiestas y, por ello, su presencia junto a los pendones permite recuperar conjuntamente distintas expresiones del patrimonio tradicional.

La concentración ha estado marcada por la reivindicación de una tradición, los pendones, pero, también, por la devoción a la Peregrina. Entre los porteadores de Donado se encontraba Juan Carlos, que resume en pocas palabras la razón que le lleva a participar: “me gusta llevarlo, es la tradición y es algo muy muy bonito”.

Una tradición que, a juzgar por la respuesta de los participantes, sigue despertando entusiasmo. Con la primera edición ya celebrada, el reto queda ahora planteado para los organizadores: conseguir que el encuentro crezca, incorporar a más pueblos y, sobre todo, lograr que los más jóvenes recojan el testigo.

Porque detrás de cada pendón no solo hay una vara, una tela y un grupo de porteadores. Hay una historia compartida entre pueblos, una forma de celebrar y una parte del patrimonio que sus protagonistas quieren evitar que desaparezca. Donado ha dado el primer paso. La intención es que los pendones vuelvan a encontrarse allí cada año y que con cada nueva edición sean más los que se sumen a la tradición. Quieren que el santuario de la Peregrina se llene de pendones ondeando en su honor.