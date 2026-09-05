Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria

Impacta contra un corzo, da varias vueltas de campana y resulta herido. Así ha sido el accidente de tráfico registrado este sábado cerca de las 11.30 horas en el kilómetro 2 de la carretera ZA-104, en Puebla de Sanabria. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Zamora, así como una ambulancia y una UVI móvil para atender al varón, de unos 30 años.

Por el momento, solo ha trascendido que el hombre está herido, aunque se desconoce la gravedad.

Siniestralidad en Zamora por la fauna salvaje: uno cada 45 minutos

Los animales salvajes provocaron 1.344 accidentes de tráfico en la provincia de Zamora durante el último año. El dato convierte a la provincia en la cuarta de Castilla y León en siniestralidad, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.

Los datos, obtenidos por COAG de la Dirección General de Tráfico, concluyen que en el conjunto de la comunidad, 108 de estos accidentes provocados por la fauna ocasionaron víctimas, aunque, en este ejercicio analizado, ninguna fue mortal. La DGT informa de que en 2024 hubo 126 fallecidos en las carreteras de Castilla y León, aunque ninguno de estos accidentes con decesos fue provocado por animales.