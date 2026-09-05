Cultura
Las cicatrices de los incendios de Sanabria llegan al Castillo de Puebla convertidas en arte
Victoria de luz sobre el fuego” es el título de la muestra de Cristina Moral que ahonda en los fuegos de 2025
Cristina Moral inauguró el pasado 4 septiembre su exposición “Victoria de la luz sobre el fuego” en el Castillo de Puebla de Sanabria. La muestra nace del incendio que destruyó más 20.000 hectáreas en el 2025 en la comarca de Sanabria, afectando principalmente a los entornos del lago.
Este proyecto investiga los procesos de transformación y regeneración del territorio a través de la materia, la luz y el tiempo. La exposición propone un recorrido espacial en el que las obras dialogan con la arquitectura del Castillo y exploran la huella que dejan la pérdida, la transformación y la memoria.
Cristina Moral es profesora titular de universidad y doctora en Bellas Artes. Desde el año 2022 colabora en proyectos artísticos con la villa sanabresa, aunque sus proyectos han pasado por grandes ciudades como Madrid, Lisboa e incluso en algunas urbes francesas.
La propuesta de “Victoria de luz sobre el fuego” no pretende representar el incendio ni realizar una documentación directa de sus consecuencias. En cambio, utiliza el acontecimiento como punto de partida para investigar qué sucede después de una ruptura y cómo los territorios y las personas afrontan los procesos de pérdida.
A través del lenguaje artístico, la exposición centra su mirada en las transformaciones de la materia, el paisaje, la percepción y la memoria colectiva. El fuego se convierte así en el origen de una reflexión sobre aquello que permanece y sobre las nuevas formas de relación que pueden surgir después de una experiencia de destrucción.
El recorrido expositivo está planteado de manera secuencial. A lo largo de él, materiales vinculados directamente al territorio afectado se combinan con otros elementos que generan nuevas relaciones con la luz y el espacio. Esta interacción provoca una transformación progresiva del lenguaje visual de la exposición.
Además, el sábado 12 de septiembre, a las 18:00 h, Cristina Moral realizará una visita guiada en la propia sala, en la que explicará el proyecto, el proceso de creación y el significado de las piezas. La artista anima a todo el mundo a acompañarla y descubrir esta muestra que trasciende lo artístico y social.
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