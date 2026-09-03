Dos cuadrillas terrestres reforzarán la prevención de incendios durante todo el año en La Carballeda

El Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevos encargos a la empresa pública Tragsa para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la comarca de La Carballeda.

La inversión conjunta supone más de 2,4 millones de euros y permitirá disponer de dos cuadrillas terrestres que desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios cuando sea necesario.

El primero de los dos encargos se centrará en realizar dichas labores en los montes de utilidad pública de los municipios de Muelas de los Caballeros, Justel y en uno de los cinco existentes en Espadañedo, donde se centrará en la instalación de balizas y carteles interpretativos.

En el caso del segundo, las labores se realizarán en una vía pecuaria y en los montes de los términos municipales de Manzanal de los Infantes, Peque, Mombuey y Rionegro del Puente, así como en todos los existentes en Espadañedo. En el caso del monte incluido en el encargo previo, esta cuadrilla complementará los trabajos de la anterior, con la retirada de protectores y cerramientos, labores combinadas, fajas auxiliares y desbroces.

Cada cuadrilla, 7 bomberos forestales

Cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, y ejecutará actuaciones de prevención y restauración forestal, como desbroces, clareos, podas y limpieza de márgenes de caminos, además de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras del medio natural, entre ellos la adecuación de pistas forestales, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso. Estos medios permanecerán igualmente disponibles para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando las circunstancias lo requieran.

Al final de este año se alcanzará la cifra de 71 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del 100 por 100 en 2028. La Junta continúa así avanzando en el refuerzo y consolidación del operativo Infocal mediante medios estables que desarrollan una labor preventiva durante todo el año, contribuyendo a mejorar el estado de los montes y a aumentar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.