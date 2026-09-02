Los vecinos de Galende solicitan a la Junta más financiación para frenar los efectos de los incendios

Sanabria continúa sufriendo los efectos de los devastadores incendios de 2025, sobre todo en sus recursos hídricos. Las fuertes lluvias de la semana pasada arrastraron las cenizas provocando que el agua domiciliaria estuviera turbia y no se pudiera utilizar para el consumo humano. Aunque el problema esté solventado, es temporal. Los vecinos de Galende señalan que las cenizas, sedimentos y materiales procedentes de las zonas quemadas siguen siendo arrastrados hacia el Lago de Sanabria, los ríos, los manantiales y las captaciones que abastecen de agua a numerosas localidades del municipio.

Ante esta situación, vecinos de la comarca han trasladado a la Junta de Castilla y León una petición para que Sanabria reciba una inversión extraordinaria de al menos 500.000 euros, exactamente la misma cantidad que recientemente ha aprobado el Gobierno autonómico para actuaciones hidrológico-forestales en El Bierzo destinadas a evitar los arrastres derivados de los incendios.

La reclamación parte de una cuestión que los vecinos consideran difícil de entender: si la Junta reconoce que los incendios pueden provocar erosión, arrastres de cenizas y sedimentos y afecciones sobre los cauces y las aguas, ¿por qué no se aplica la misma respuesta en Sanabria?

“Resulta difícilmente justificable que la Junta considere necesario invertir 500.000 euros para corregir los efectos de los incendios en El Bierzo y, por el contrario, no adopte una medida equivalente en Sanabria cuando concurren los mismos problemas ambientales”, se señala en la petición presentada ante la Administración autonómica.

Los promotores de la iniciativa consideran que existe un “evidente agravio comparativo” entre ambas comarcas que debe ser corregido. No reclaman un tratamiento privilegiado para Sanabria, sino que se aplique el mismo criterio ante problemas ambientales similares.

Los vecinos de Galende sostienen que la Junta tiene la competencia y los recursos para solventar estas crisis hídricas derivadas de los incendios. Además, inciden en la necesidad de preservar uno de los recursos naturales más importantes de la comunidad: el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, donde los efectos de los incendios ponen de manifiesto la necesidad de un programa extraordinario de restauración ambiental y corrección hidrológico-forestal en Sanabria.