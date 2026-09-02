Lúdica
Un taller de adornos de Navidad llena de creatividad San Martín de Castañeda
La comisión de fiestas también da espacio a los más pequeños
La comisión de fiestas de San Martín de Castañeda ha organizado un taller infantil de adornos de Navidad como una de las actividades previas a los días de fiestas. Esta jornada surge ligada al taller de astronomía, puesto que: “vamos a mirar las estrellas, también vamos a crear algunas para que los niños se las puedan llevar y decorar sus árboles de Navidad”, señala Sandra Torriel.
Sandra y su hermana Esther, colaboradoras de la comisión de este año, son las encargadas de impartir el taller. Su idea surge de la continuidad temática de los astros, pensaron que sería bonito continuar con las estrellas y trasladarla también a la Navidad. Así nació este taller creativo, en el que los participantes pueden elaborar sus propios adornos con goma EVA, llevárselos a casa como recuerdo para después colgarlos en el árbol de Navidad.
El local de las escuelas de San Martín de Castañeda es el espacio que se ha convertido en un pequeño taller de ayudantes de la navidad, en pleno septiembre. El desarrollo de la actividad es sencillo y está pensado para que los niños puedan participar activamente. Primero, utilizan unas plantillas que deben recortar y después preparan y decoran las piezas de goma EVA. Para garantizar la seguridad de los más pequeños, las adultas se encargan de la parte que requiere el uso de silicona caliente. “Ellos pueden hacer el recorte y el relleno, pero nosotras les ayudamos a pegar, porque la goma EVA tenemos que pegarla con una barra de silicona. Así evitamos que haya riesgos de accidentes”, señala Sandra.
Casi veinte niños, la mayoría acompañados por sus familiares, han acudido al taller para elaborar estas estrellas. Esta actividad combina creatividad, participación y un pequeño vínculo con la astronomía, convirtiendo unas sencillas estrellas de goma EVA en un adorno navideño que los participantes podrán conservar y disfrutar en casa.
Detrás de esta iniciativa están Sandra y Esther Torriel, colaboradoras de la comisión de este año, que han querido aportar con este taller una actividad sencilla y entretenida para los más pequeños.
- Sergio toma las riendas de El Molino para devolver la vida a un rincón de Sanabria: “La hostelería es un arte, desde pequeño quise ser camarero”
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
- Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
- El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
- Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago