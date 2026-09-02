Puebla de Sanabria pone en marcha el punto violeta para luchar contra las agresiones durante Las Victorias

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria pone en marcha un punto violeta, al lado de los juzgados, que funcionará durante toda la semana de Las Victorias. El objetivo del consistorio es promover unas fiestas seguras y libres de violencia sexista. Se trata de un espacio destinado a ofrecer información, apoyo y acompañamiento a las mujeres que puedan sufrir cualquier tipo de agresión o situación de acoso sexual.

La concejala Luisa Velasco ha impulsado esta iniciativa en colaboración con el grupo ciudadano Las meninas y la comisión de fiestas. Bajo el lema “No es no” se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del consentimiento y rechazar comportamientos que atenten contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.

Las fiestas de Las Victorias cuentan un año más con la participación del grupo de voluntariado conocido como Las Meninas, formado por hombres y mujeres de Puebla, y también por personas que pasan sus vacaciones en la localidad. Su objetivo es contribuir a la prevención y facilitar que cualquier persona que se encuentre en una situación de incomodidad, acoso, abuso o agresión pueda identificar rápidamente a alguien a quien pedir ayuda.

El equipo que se encargara de la gestión del punto violeta se compone por cerca de treinta voluntarias que llevaran en su brazo un brazalete morado para poder ser identificadas. La formación de este equipo ha estado a cargo de Luisa Velasco, concejala del ayuntamiento y experta en violencia de género. “Se trata de que sepan cómo actuar en caso de necesidad, si una persona que acuda porque se sienta molesta, porque alguien la incomoda o porque haya sufrido un abuso o una agresión», señala Velasco.

Los brazaletes que llevaran los voluntarios / Irene López Alonso

Es importante que todo el mundo conozca qué significa violencia sexual para que pueda ayudar ante una situación de esta índole. En el folleto que se repartirá durante las fiestas se explica que la violencia sexual comprende aquellas conductas que no son consentidas por la mujer y que se producen mediante violencia, intimidación o imposición. Entre ellas se encuentran el acoso y las agresiones sexuales.

Desde el punto violeta también repartirán vasos con tapadera, pues durante varios años se han acercado diferentes mujeres, sobre todo jóvenes, ha solicitarlos. Ante esta demanda, Luisa Velasco considera necesario que se pongan a disposición para quien los pueda necesitar.

El protocolo elaborado por el Ayuntamiento señala también diferentes comportamientos que pueden constituir acoso sexual, como realizar comentarios verbales o gestos que intimiden, insultar, despreciar, humillar o perseguir, obligar a mantener contacto pese a una negativa o grabar y tomar fotografías sin consentimiento.

En el caso de las agresiones sexuales, se incluyen conductas como tocar, abrazar o rozar sin consentimiento, así como aprovechar el consumo voluntario de alcohol u otras sustancias para realizar tocamientos, acosar o agredir sexualmente. También se considera una agresión anular la voluntad de una persona mediante el uso de sustancias químicas.

El Punto Violeta nace como un lugar de referencia para que las mujeres puedan acudir ante una situación de violencia o acoso. Allí podrán recibir atención y sentirse acompañadas por el Grupo Meninas, formado por personas voluntarias comprometidas con la prevención de las agresiones sexistas.

Desde la comisión de fiestas señalan la importancia de tener un espacio seguro durante las fiestas. Además, voluntarios como Sara Fuentes cometan que: “no tiene que haber un policía en cada esquina. Todos estamos a favor de que las cosas vayan bien y somos responsables, hay que colaborar para que así sea”.

El protocolo establece una serie de pasos para actuar ante una posible agresión. En primer lugar, se debe comprobar cómo se encuentra la víctima y qué necesita: asistencia médica, ayuda de la Policía o simplemente acompañamiento e información. Posteriormente, se recomienda avisar a los servicios de emergencia o a la Guardia Civil cuando sea necesario y siempre que la víctima así lo desee.

Una de las principales recomendaciones es acompañar a la víctima a un lugar seguro y tranquilo, evitando dejarla sola. Si se presencia una agresión, también se aconseja comunicarlo al Punto Violeta y no compartir vídeos o imágenes de la situación. Además, el protocolo recuerda que el consumo de alcohol o drogas no justifica una agresión sexual. La responsabilidad corresponde siempre a quien agrede, nunca a la víctima.

La presencia de Las Meninas pretende, además, que las personas sepan que existe un recurso al que acudir en caso de necesidad. “No tiene por qué pasar nada, pero si pasa, saber que esto existe y que hay personas que estamos dispuestas a ayudar en lo que haga falta”, apuntan.

Con esta iniciativa, Puebla de Sanabria busca que las fiestas de Las Victorias sean un espacio donde todas las personas puedan disfrutar con libertad y seguridad. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a implicarse en la prevención, actuar ante cualquier situación de violencia y ofrecer apoyo a quien lo necesite. Porque unas fiestas seguras son responsabilidad de todos y todas.