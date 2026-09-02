Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”

Un vecino de Donado reclama al Ayuntamiento de Muelas de los Caballeros una mejora de los servicios de recogida y reciclaje de residuos en la localidad, después de recibir el recibo correspondiente a la tasa de recogida de basura, por un importe de 65 euros.

Roberto Tornamira no cuestiona el pago de impuestos y tasas, de hecho, considera que debe existir una correspondencia entre la cantidad abonada por los ciudadanos y la calidad y cantidad de los servicios públicos que reciben.

Donado forma parte, junto a Gramedo y Muelas de los Caballeros, de una entidad de gestión mancomunada, según explica el vecino en su escrito. Tanto Donado como Gramedo carecen actualmente de Ayuntamiento propio, y pertenecen al de Muelas.

La principal queja se centra en las dificultades para separar los residuos. Según denuncia, en Donado resulta "muy difícil, por no decir imposible reciclar correctamente”, especialmente en lo relativo al papel, los envases de plástico y la materia orgánica. El único avance reciente que destaca es la instalación de un contenedor para vidrio, que, según relata, se produjo gracias gestiones realizadas a iniciativa particular.

El vecino reclama ahora que Donado disponga de los "cuatro contenedores básicos" que permitan realizar una correcta separación de los residuos. Considera que el número de habitantes empadronados no debería ser el criterio determinante para decidir la instalación de estos servicios, especialmente en municipios rurales que incrementan notablemente su población durante los meses de verano.

En este sentido, señala que Donado contaba con 30 personas censadas en 2024, pero que durante el verano la población llega a multiplicarse por más de cinco debido a la llegada de residentes estacionales y veraneantes. "No tengo ninguna oposición al pago de tasas" e incide en que: "no tengo ningún reparo, duda u oposición al pago de tasas e impuestos". Su queja es una reivindicación de la importancia de los servicios públicos, sobre todo en las zonas rurales que no cuentan con lo básico y necesitan una financiación adecuada.

Su petición se dirige tanto a la Administración provincial como al Ayuntamiento de Muelas de los Caballeros, a los que reclama que los servicios ofrecidos sean acordes con los ingresos obtenidos mediante las tasas. En el caso concreto de Donado, solicita la instalación de más contenedores que permitan separar el papel y el plástico de los residuos orgánicos y evitar que todos estos residuos terminen mezclados.

El vecino considera que reclamar mejoras en los servicios públicos: "va en bien de todos", incluida la propia Administración, y defiende que las demandas ciudadanas pueden contribuir a detectar las carencias existentes en los pequeños municipios y a mejorar la prestación de servicios en el medio rural.

Por su parte, el Ayuntamiento de Muelas de los Caballeros refiere que estudiará la propuesta para saber si es viable poner más contenedores en Donado.