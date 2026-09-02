Los bomberos de Rionegro retiran dos avisperos del Instituto de Puebla de Sanabria

Los bomberos de Rionegro del Puente han realizado dos intervenciones en el I.E.S. Valverde de Lucerna para retirar dos avisperos localizados en diferentes dependencias del centro educativo, concretamente en el laboratorio de química y en uno de los departamentos. Las actuaciones se han llevado a cabo ante la proximidad del inicio de las clases y con el objetivo de garantizar que las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones para recibir a alumnos y profesores.

El primer aviso se produjo el día 1 de septiembre, cuando los responsables del centro alertaron de la presencia de un avispero en el laboratorio de química. Los bomberos se desplazaron hasta el centro para inspeccionar el lugar y proceder a la retirada del nido. La intervención se desarrolló con normalidad y permitió eliminar el avispero sin que se produjeran incidentes.

La segunda actuación tuvo lugar durante la mañana del 2 de septiembre, después de que el personal del centro detectara un nuevo nido en uno de los departamentos. Una vez recibido el aviso, los efectivos acudieron rápidamente al instituto y localizaron el avispero, procediendo a su retirada de forma segura.

La rápida actuación y la colaboración del personal del centro han sido fundamentales para resolver ambas situaciones antes del comienzo del curso escolar. Gracias a la intervención de los bomberos de Rionegro de El Puente, los dos avisperos pudieron ser retirados sin complicaciones y las zonas afectadas quedaron nuevamente disponibles para su uso. De este modo, el centro educativo podrá comenzar las clases con normalidad y sin que la presencia de los insectos suponga un riesgo para la comunidad educativa.

En un primer momento, la aparición de los avisperos había generado cierta preocupación ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un nido de avispa asiática o avispa velutina, una especie que en los últimos años ha despertado especial atención por su expansión y por el impacto que puede tener tanto sobre otras especies como sobre la seguridad de las personas. Sin embargo, tras examinar los nidos y las características de los ejemplares encontrados, los efectivos pudieron comprobar que no se trataba de avispa velutina. Los insectos localizados correspondían a avispones europeos, una especie de mayor tamaño que las avispas comunes y que puede resultar llamativa por sus dimensiones. A pesar de su apariencia, los ejemplares de esta especie suelen evitar el contacto con las personas y, ante una amenaza, prefieren huir antes que atacar. No obstante, como ocurre con otros insectos, es recomendable no acercarse a los nidos ni intentar retirarlos por cuenta propia, especialmente cuando se encuentran en espacios frecuentados por muchas personas.

Los avispones europeos del IES Valverde de Lucerna / Irene López Alonso

Los avispones europeos suelen construir sus nidos en lugares protegidos y, en determinadas ocasiones, aprovechan cavidades o espacios cercanos a muros y estructuras de edificios. Por este motivo, tanto el laboratorio de química como la sala perteneciente a uno de los departamentos del instituto ofrecían condiciones adecuadas para los avispones construyeran los nidos. La localización de los avisperos en el interior del centro hizo necesaria la intervención de profesionales para garantizar una retirada segura.

La presencia de estos nidos se ha detectado precisamente durante los trabajos de preparación del instituto para el nuevo curso. Durante los días previos a la vuelta a las aulas, los centros educativos realizan diferentes tareas de revisión y puesta a punto de sus instalaciones con el objetivo de que todos los espacios estén preparados para el regreso de la actividad lectiva.

La retirada de los avisperos ha formado parte, aunque de manera inesperada, de estas actuaciones de puesta a punto de las instalaciones educativas antes de la vuelta de alumnos y profesores, que encontrarán el centro preparado para el comienzo del nuevo curso.