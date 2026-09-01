San Martín se llena de flores eternas en un taller para todos

La comisión de las fiestas de San Martín de Castañeda ha organizado un taller de flores para todos los públicos. María Jesús Abejón, colaboradora de la comisión, ha sido la encargada de impartir este taller, que tiene por objetivo implicar a todos los vecinos en la elaboración de flores para la Virgen de la Peregrina.

La iniciativa parte de María Jesús López y María Cruz López , presidenta y vicepresidenta de la comisión de fiestas, en colaboración con María Jesús Abejón. Las tres explican que la idea surgió al comprobar la implicación de los vecinos con las actividades relacionadas con la Virgen. “Pensé en hacer un taller de flores eternas y que las flores que preparásemos aquí se pudieran poner en la iglesia de la Virgen, para que todo el mundo participe” señala Abejón emocionada.

Taller de flores eternas en San Martín de Castañeda / Irene López Alonso

El taller se realiza para todos los públicos, desde los niños hasta las personas mayores. Durante la actividad se elaboraron flores eternas con limpiapipas, una técnica sencilla que permite crear adornos vistosos sin necesidad de utilizar flores secas. También se han preparado guirnaldas para decorar la puerta de entrada de la iglesia.

La intención de las organizadoras es que cada participante pueda aportar sus propias flores y que, posteriormente, todas ellas formen parte de la decoración del templo. “La idea es que todo el mundo participe y vea que aporta algo ese día”, señalan.

El taller ha tenido una gran acogida llenando las escuelas de San Martín de Castañeda, donde se ha realizado el taller. Ha hecho falta colocar nuevas mesas y sillas ante la gran participación, sobre todo de jóvenes.

La actividad se suma a otras iniciativas que mantienen viva la tradición del pueblo con las flores, como la del pasillo que realizan las señoras para el Sacramento.

Desde la comisión explican que este año la colorimetría elegida es el azul y el blanco, evocando a los colores y decoraciones de las casas tradicionales de San Martín de Castañeda. Por eso las flores y guirnaldas son blancas y azules, al igual que las camisetas de la organización.

Además, las flores elaboradas este año tendrán también presencia en otro elemento tradicional de las fiestas: las roscas. Unos panes dulces elaborados con harina y anís que forman parte de la tradición de San Martín. Antiguamente eran las propias mujeres del pueblo quienes las preparaban y cocían en los hornos tradicionales, tanto para sus casas como para la iglesia. La continuidad de esta tradición estuvo en riesgo debido al envejecimiento de las personas que conocían la receta y la forma tradicional de elaboración. Por este motivo, hace años las mujeres enseñaron el proceso a un panadero de Mombuey, que actualmente se encarga de prepararlas.

Este año las roscas se decoraran con las flores eternas de este taller. Formando parte indispensable de la fiesta pues las roscas se cuelgan en la Virgen y también forman parte de los elementos que portan quienes participan en la tradición, como el pastor, cuya vara lleva igualmente una de estas flores.

De esta manera, el taller de flores eternas no solo busca embellecer la iglesia durante las fiestas, sino también favorecer la participación de vecinos de distintas generaciones y dar continuidad a unas costumbres que forman parte de la identidad de San Martín.