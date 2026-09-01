Noche de recuerdos en Puebla de Sanabria

La comisión de fiestas del 76 ha puesto en marcha la previa de las Victorias con una noche para recordar cómo fue Puebla de Sanabria. El historiador Eduardo Velasco realizó una ponencia en la plaza mayor a través de fotografías noticias antiguas de la villa.

Los vecinos de Puebla de Sanabria llenaron la plaza, incluso algunos se sentaron en las sillas de los bares aledaños o vieron la exposición de pie. La villa se convirtió en escenario de una particular noche de recuerdos. Las fotografías antiguas recuperadas por el historiador permitieron viajar atrás en el tiempo para reencontrarse con la Puebla de otras épocas, con sus calles, sus gentes y unas formas de vida que, en muchos casos, ya solo permanecen en la memoria de quienes las vivieron.

Eduardo Velasco explica que comenzó este proyecto hace cuatro o cinco años, cuando empezó a digitalizar fotografías antiguas de distintos pueblos. A este trabajo se sumó toda la documentación acumulada durante cuatro décadas de investigación histórica. La idea surgió también de una reflexión: “las actividades de carácter histórico o académico suelen concentrarse en las ciudades, mientras que los pueblos quedan muchas veces al margen” explica. Por eso decidió llevar la historia directamente a sus habitantes.

“No se trata de impartir una clase de historia” matiza Velasco, sino de recuperar pequeños fragmentos del pasado y compartirlos con quienes mejor pueden reconocerlos: los propios vecinos. En algunos pueblos existe una abundante documentación, mientras que en otros apenas quedan testimonios o fotografías conservadas.

Además, Velasco contó con dos ayudantes: Bruno y Lara que comentaban las noticias del Heraldo de Zamora según la época. Se compartieron todo tipo de noticias que acontecieron en la villa desde una pelea de 1910 con callaos y revólveres, la subasta del alumbrado de la población por 25 años hasta una nevada que retrasó el correo durante días.

Eduardo Velasco, Bruno y Lara durante la ponencia / Irene López Alonso

Desde la comisión de fiestas, organizadores de la velada, destacan la importancia de conocer la historia: “saber de dónde venimos es súper importante y es una maravilla ver fotos de antes, conocer cómo estaban las cosas, cómo están ahora y también valorar toda la evolución de todos estos años”.

Para el historiador, esa respuesta tiene un significado especial: los habitantes de los pueblos quieren conocer su pasado y reconocerse en él. Porque detrás de cada fotografía hay mucho más que una imagen. Hay nombres, familias, oficios, fiestas, calles, edificios y costumbres. Hay una memoria colectiva que se transmite de generación en generación y que, si no se conserva, puede acabar desapareciendo. Y es precisamente ahí donde cobra especial importancia este trabajo de recuperación. El historiador advierte de que muchos pueblos zamoranos afrontan un futuro complicado y que, en apenas unas décadas, algunos podrían desaparecer. “Los pueblos, en realidad, los hace sus habitantes, sus vecinos”, señala.

Eduardo Velasco ha realizado ya 45 conferencias en pueblos de Zamora. La respuesta, asegura, está demostrando que existe un enorme interés por conocer la historia de los lugares de origen. Uno de los ejemplos más significativos, para él, se produjo en Ferreros, una localidad de apenas 15 habitantes donde acudieron más de medio centenar de personas. También recuerda las experiencias en Calabor y Pedralba de la Pradería, donde llegó a reunirse más público para escuchar la historia del pueblo que vecinos viven actualmente en él.

La fotografía se convierte así en una herramienta para mantener vivos esos pueblos incluso cuando sus calles vayan perdiendo habitantes. Sin memoria, el riesgo es que aquellos lugares terminen siendo únicamente un nombre en un mapa.

La noche de recuerdos en Puebla de Sanabria fue también una reivindicación de la memoria de los pueblos, de sus vecinos y de la necesidad de conservar aquello que el paso del tiempo amenaza con borrar. Porque mientras alguien conserve una fotografía, un documento o el recuerdo de quienes aparecen en ella, la historia de ese pueblo todavía seguirá viva, como recordó ayer Velasco: “porque fueron, somos. Porque somos, serán”.