El agua vuelve a ser apta para el consumo en los pueblos del Ayuntamiento de Galende tras una semana turbia

Los vecinos del Ayuntamiento de Galende pueden volver a utilizar el agua domiciliaria con normalidad. El consistorio ha informado, a través de un bando municipal, de que se han normalizado los valores de turbidez registrados en el agua, por lo que quedan eliminadas las restricciones que afectaban a su uso y consumo.

Según el aviso municipal, el agua vuelve a ser apta para el consumo humano, por lo que puede utilizarse para el uso de boca, tanto para beber como para cocinar.

La medida supone un paso hacia la normalización después del episodio de turbidez que afectó al suministro de agua en los pueblos del ayuntamiento tras las intensas lluvias registradas en la zona. San Martín fue el primer pueblo en solucionar la turbidez, hace dos días, y hoy el resto de municipios pueden volver a consumir el agua domiciliaria.

El arrastre de cenizas y lodos procedentes de las zonas afectadas por los incendios forestales provocó un incremento de la turbiedad en los cauces y, en consecuencia, problemas en las captaciones de agua.

En Vigo de Sanabria, Galende, Cubelo, Rabanillo, El Puente e Ilanes, la situación había obligado a restringir el consumo del agua domiciliaria mientras se mantenían unos valores de turbidez que impedían considerarla apta para beber o cocinar. Durante esos días, el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos agua embotellada como medida de apoyo.

La recuperación de los parámetros de calidad permite ahora levantar estas restricciones y recuperar el suministro para todos los usos relacionados con el consumo humano. Aunque los vecinos siguen mirando a los grifos reticentes.

El restablecimiento de la normalidad en los municipios afectados supone una buena noticia para los vecinos, aunque el episodio vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de los sistemas de abastecimiento ante el arrastre de cenizas y sedimentos después de los incendios forestales. Las lluvias pueden movilizar estos materiales hacia ríos y captaciones, generando problemas en el suministro incluso tiempo después de que los incendios hayan sido extinguidos.

Por el momento, desde el Ayuntamiento de Galende informan que el agua vuelve a cumplir los valores necesarios y los vecinos pueden utilizarla con normalidad para beber y cocinar.