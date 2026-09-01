Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quejas por la situación de la maderera de VillabrázaroLa Oficina de Extranjería de Zamora colaborará con VigoUna pareja hereda 7000 euros anuales a su mascota en ZamoraEl diseño zamorano en los AndesEl Zamora CF puede lograr su mejor inicio en liga
instagramlinkedin

Sanidad

El agua vuelve a ser apta para el consumo en los pueblos del Ayuntamiento de Galende tras una semana turbia

El consistorio anuncia que los niveles de turbidez se han normalizado y quedan eliminadas las restricciones

Agua turbia consecuencia de los incendios.

Agua turbia consecuencia de los incendios. / Irene López Alonso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Irene López Alonso

Galende

Los vecinos del Ayuntamiento de Galende pueden volver a utilizar el agua domiciliaria con normalidad. El consistorio ha informado, a través de un bando municipal, de que se han normalizado los valores de turbidez registrados en el agua, por lo que quedan eliminadas las restricciones que afectaban a su uso y consumo.

Según el aviso municipal, el agua vuelve a ser apta para el consumo humano, por lo que puede utilizarse para el uso de boca, tanto para beber como para cocinar.

La medida supone un paso hacia la normalización después del episodio de turbidez que afectó al suministro de agua en los pueblos del ayuntamiento tras las intensas lluvias registradas en la zona. San Martín fue el primer pueblo en solucionar la turbidez, hace dos días, y hoy el resto de municipios pueden volver a consumir el agua domiciliaria.

El arrastre de cenizas y lodos procedentes de las zonas afectadas por los incendios forestales provocó un incremento de la turbiedad en los cauces y, en consecuencia, problemas en las captaciones de agua.

En Vigo de Sanabria, Galende, Cubelo, Rabanillo, El Puente e Ilanes, la situación había obligado a restringir el consumo del agua domiciliaria mientras se mantenían unos valores de turbidez que impedían considerarla apta para beber o cocinar. Durante esos días, el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos agua embotellada como medida de apoyo.

La recuperación de los parámetros de calidad permite ahora levantar estas restricciones y recuperar el suministro para todos los usos relacionados con el consumo humano. Aunque los vecinos siguen mirando a los grifos reticentes.

El restablecimiento de la normalidad en los municipios afectados supone una buena noticia para los vecinos, aunque el episodio vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de los sistemas de abastecimiento ante el arrastre de cenizas y sedimentos después de los incendios forestales. Las lluvias pueden movilizar estos materiales hacia ríos y captaciones, generando problemas en el suministro incluso tiempo después de que los incendios hayan sido extinguidos.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, desde el Ayuntamiento de Galende informan que el agua vuelve a cumplir los valores necesarios y los vecinos pueden utilizarla con normalidad para beber y cocinar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergio toma las riendas de El Molino para devolver la vida a un rincón de Sanabria: “La hostelería es un arte, desde pequeño quise ser camarero”
  2. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  3. Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
  4. Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
  5. La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
  6. Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
  7. El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
  8. Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago

El agua vuelve a ser apta para el consumo en los pueblos del Ayuntamiento de Galende tras una semana turbia

El agua vuelve a ser apta para el consumo en los pueblos del Ayuntamiento de Galende tras una semana turbia

Noche de recuerdos en Puebla de Sanabria

Criosanabria impulsa la recuperación de zonas afectadas por los incendios con el apoyo de Reale Foundation

Criosanabria impulsa la recuperación de zonas afectadas por los incendios con el apoyo de Reale Foundation

GALERÍA I Procesión del Sacramento en San Martín de Castañeda

El Sacramento abre camino a las fiestas de San Martín de Castañeda

El Sacramento abre camino a las fiestas de San Martín de Castañeda

El musical 'O Camiño do Amor' lleva el rock a Barrio de Lomba

El musical 'O Camiño do Amor' lleva el rock a Barrio de Lomba

El Rock´n´Roll llega a Barrio de Lomba

Mombuey busca nuevos gaiteros para mantener viva la música tradicional de La Carballeda

Mombuey busca nuevos gaiteros para mantener viva la música tradicional de La Carballeda
Tracking Pixel Contents