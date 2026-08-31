El Sacramento abre camino a las fiestas de San Martín de Castañeda

La tradición vuelve a tomar las calles de San Martín de Castañeda como preludio a sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de la Peregrina. La misa y posterior procesión del Sacramento han tenido lugar este lunes como una manera de mantener vivo un rito que forma parte de la identidad y memoria de los vecinos de San Martín.

Tradicionalmente esta celebración tenía lugar el último día de las fiestas, comentaba un vecino a la puerta de la Iglesia del Monasterio de Santa María. Pero, la escasa asistencia al acto debido a la imposibilidad de muchos de poder alargar sus vacaciones o estancia en el pueblo, ha llevado a adelantar este Sacramento. Convirtiéndolo en el preludio de las fiestas.

“Esto era el día final de la fiesta”, explican varios vecinos. La celebración se ha ido adaptando al paso del tiempo y a las circunstancias, pero sin perder su esencia. “Como el último día ya no hay prácticamente gente, se ha decidido en estos años hacerlo este lunes, antes de que empiece la fiesta”. No se trata, por tanto, de una nueva celebración, sino de recuperar con mayor presencia vecinal una tradición que durante años cerraba el programa festivo.

El Sacramentado guarda además una estrecha relación con la solemnidad del Corpus Christi. De hecho, la disposición del altar floral preparado sobre el suelo recuerda a los tradicionales adornos que se realizan con motivo del Corpus. “Esto en realidad es como si fuera la fiesta del Corpus” señala un vecino, incide en que la única diferencia es que no se celebra el día del Corpus y que por ello se le denomina Sacramento.

Uno de los elementos más destacados de la procesión es el pasillo de flores. Una de las vecinas, comenta muy orgullosa que: “es obra de las mujeres del pueblo, hacen un esfuerzo tremendo porque el pasillo se vea así de bonito, cada año se superan”. Además, tras la procesión el pueblo se llena de mujeres que llevan en sus manos alguna flor del pasillo pues: “están bendecidas por el santísimo, siempre nos llevamos y las conservamos hasta que se estropean” señalan algunas de las mujeres de San Martín.

El pasillo de flores realizado por las mujeres de San Martín de Castañeda / Irene López Alonso

La pieza con más personalidad de estas fiestas son los pendones. Hoy solo han sacado uno acompañando la procesión, pero el domingo San Martín sacará todos sus pendones. Este elemento es el que más personalidad aporta a la procesión. Su presencia no es meramente ornamental. Salen cada vez que se celebra una procesión y son también un símbolo del compromiso de los vecinos con sus costumbres.

Uno de los portadores señala que: “El pendón siempre se saca cuando se hace una procesión, siempre, en la jornada principal de las fiestas llegan a salir los cuatro pendones”. Portar uno de ellos supone, además, un motivo de orgullo para quienes tienen el honor de hacerlo. “Es muy importante porque es parte de nuestra tradición, de nuestras costumbres”, resume uno de los vecinos. Una tradición con la que se sienten identificados y que, aseguran, les hace mantener ese sentimiento de pertenencia con las costumbres de San Martín: “es un gran honor poderlo llevar”.

Detrás de la misa, de las flores sobre el suelo, de los pendones y de la procesión hay algo que va más allá de un acto, es la tradición de un pueblo que sigue manteniendo vivas sus costumbres incorporando a los vecinos y a los que se encuentran fuera pero tienen sus raíces en San Martín de Castañeda.

Este Sacramento es el preludio de las fiestas que darán comienzo el jueves cuatro de septiembre con el pregón. Aunque hay actividades programadas en el pueblo desde el 1 de septiembre.