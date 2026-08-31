El musical 'O Camiño do Amor' lleva el rock a Barrio de Lomba

Barrio de Lomba acogió la jornada xacobea para la promoción del camino sanabrés en colaboración con la Junta de Galicia, el Ayuntamiento de Cobreros y la Oficina de Turismo gallega. El acto central fue el musical 'O Camiño do Amor', una ópera rock que fusiona teatro, cine y música, que sitúa al espectador en la ruta del camino del litoral.

Este espectáculo se presenta como una propuesta diferente dentro del panorama musical. Su principal particularidad reside en que las canciones no funcionan únicamente como acompañamiento, sino que son las encargadas de conducir la historia. Los temas que forman parte del espectáculo pertenecen a la memoria musical de varias generaciones y adquieren un nuevo significado al integrarse en la trama.

O Camiño do Amor plantea una historia de amor en la que una pareja reconoce que su relación ha terminado, pero trata de encontrar una oportunidad para comenzar de nuevo. Una pregunta sobrevuela toda la representación ¿Es posible recuperar el amor perdido?

Durante una hora el elenco hace un repaso por canciones míticas del rock: 'Still loving you', 'Hotel California', 'Dream on', 'I Will always love you' entre otras, haciendo que los propios recuerdos de las experiencias de los espectadores se mezclen con el musical.

Para Carlos Alleres, promotor de esta jornada, la elección de Cobreros tiene también un componente personal. Según explicó, la iniciativa surgió después de conocer a Ángel, antiguo alcalde de la localidad, con quien coincidió en la zona de Villalonga Sanxenxo. Desde entonces, Ángel llevaba alrededor de dos años animándole a organizar alguna actividad en el municipio. Llevar a Barrio de Lomba este musical es una parte fundamental del homenaje a Ángel, pues De el propio Ángel participa como figurante en la historia de “O Camiño do Amor”, estableciendo un vínculo directo entre el espectáculo y el municipio que lo acoge.

Los vecinos de Barrio de Lomba, y de los pueblos aledaños, se volcaron con la actividad. Según caía el sol se iban acercando al escenario del espectáculo. Además, se montó un bar que permitió a los espectadores poder acompañar el musical con alguna consumición mientras se disfrutaba de un ambiente distendido al ritmo de rock.

El espectáculo “O Camiño do Amor” contó con la presencia de varias autoridades: Luis Miguel López Fernández, alcalde de Cobreros, José Fernández, alcalde de Puebla, entre otros.

Autoridades en el musical O Camiño do Amor / Irene López Alonso

La parte musical de este espectáculo está encabezada por Claxxoon, uno de los grupos habituales en las fiestas y escenarios gallegos, acompañado por la voz femenina de Rosa do Mar y el saxofonista Miguel Ponce. La creación de la parte musical contó también con la participación de Carlos Alleres, productor y director del proyecto. La producción ejecutiva corresponde a Manu Méndez, mientras que la dirección musical está en manos de Diego Grande, de Claxxoon. La dimensión audiovisual se completa con la participación de actores como Tacho González, Víctor Fábregas, María Costas y José Churruca, además de los protagonistas María Caamaño y Nando Llon, junto con más de medio centenar de figurantes.

El resultado es un montaje que pretende situarse a medio camino entre un concierto, una representación teatral y una película, utilizando las canciones conocidas por el público para construir una historia que avanza a través de la música.

Carlos Alleres quiso traer el espectáculo a Sanabria, no solo por su relación con Ángel, si no para promocionar El Camino de Santiago, que él considera “lo mejor de que tenemos”. La elección de este municipio responde a su situación estratégica dentro de la ruta jacobea. El Camino Sanabrés, una de las vías que conducen hacia Santiago de Compostela, atraviesa un territorio con un importante potencial turístico y cultural. Los organizadores consideran que iniciativas de este tipo pueden ayudar a reforzar su conocimiento entre los peregrinos y contribuir a que Cobreros se convierta en una parada destacada para quienes recorren la Vía de la Plata.

Así, 'O Camiño do Amor’ dejó en Cobreros algo más que un concierto: una propuesta cultural vinculada al territorio, un homenaje personal y una invitación a descubrir el Camino Sanabrés a través de la música. Porque, como resume la propia obra, detrás de cada canción puede esconderse una historia y, en este caso, todas ellas conducen hacia un mismo mensaje: el amor vence.