Mombuey busca nuevos gaiteros para mantener viva la música tradicional de La Carballeda

Mombuey abre el plazo para preinscribirse en el curso de gaita y percusión 2026/2027. Esta formación está dirigida a todas las personas interesadas en el folklore, especialmente en la música tradicional de La Carballeda. Este es el segundo año de un curso que nace con el objetivo de acercar la formación musical a los vecinos de la zona y, al mismo tiempo, contribuir a conservar y transmitir un patrimonio que durante generaciones ha pasado de padres a hijos.

La idea surgió a partir de la inquietud existente entre personas de la comarca aficionadas al folclore. Urbano Mozo, responsable de impartir el curso y vinculada desde hace años a la enseñanza de la gaita, planteó el proyecto al consistorio de Mombuey, que recibió favorablemente la propuesta. “En la base está recoger la inquietud de la gente a la que le gusta el folclore de esa zona de Carballeda”, explica Urbano. Su experiencia en la Escuela de Camarzana, donde ha impartido clases durante años, le permite afrontar esta nueva propuesta con una formación específica y un amplio conocimiento del repertorio tradicional.

El curso ofrecerá tres niveles: iniciación, intermedio y perfeccionamiento, de manera que puedan participar tanto personas que parten de cero como gaiteros que ya cuentan con experiencia y quieran mejorar su técnica o aprender canciones propias de la comarca.

El TeleClub de Mombuey donde se impartirá el curso / Irene López Alonso

La iniciativa está abierta a vecinos de Mombuey y de otros puntos de la comarca. Los interesados, que no hayan contactado con el ayuntamiento, podrán formalizar su matrícula en el TeleClub de Mombuey, el sábado 26 de septiembre a partir de las 16:30 h. La matrícula tendrá un coste de 100 euros por todo el curso, sin pagos mensuales, y permitirá participar durante todo el periodo lectivo, previsto de octubre a junio.

La organización de las clases se adaptará al número de alumnos. La previsión es que las clases sean los sábados desde las 16.30 en el TeleClub, desarrollando sesiones de entre 45 minutos y una hora, aunque, si el número de participantes lo permite, se podrán organizar varias horas de formación.

El curso será gestionado a través de la Asociación Cultural Los Morales, entidad encargada de canalizar las matrículas y colaborar en la organización. Por su parte, el Ayuntamiento de Mombuey asumirá el coste del profesorado, y se está encargando de gestionar las preinscripciones.

Uno de los principales objetivos será precisamente trabajar con el repertorio de la Carballeda. Los alumnos aprenderán una selección inicial de piezas y, posteriormente, podrán incorporar otras canciones que formen parte del repertorio tradicional de la zona. En aquellos casos en los que se quiera recuperar alguna pieza concreta, la intención de Urbano es también investigar y localizar a personas que puedan aportar información sobre ella.

Además, la propuesta presta atención a la diversidad de instrumentos y formas de tocar presentes en la provincia. Urbano destaca la herencia de Julio Prada y el modelo de gaita que se utiliza mayoritariamente entre los gaiteros zamoranos, aunque también existen otras tradiciones, como la ligada a la gaita en si bemol, utilizada por músicos de la Carballeda y conservada en la zona.

El repertorio tampoco se limitará necesariamente a piezas estrictamente locales. La intención es trabajar desde la tradición de la comarca y su entorno, incluyendo canciones que, con el paso del tiempo, han adquirido arraigo popular. Urbano pone como ejemplo la “Palmira”, que se tocaba en la Carballeda. También recuerda cómo algunas canciones de autor o de otras procedencias terminan incorporándose al repertorio de los músicos populares y adquiriendo una nueva dimensión dentro de una comunidad.

Más allá de aprender a tocar un instrumento, la propuesta pretende convertirse en un espacio para recuperar canciones, técnicas y conocimientos vinculados a la tradición musical de la Carballeda y facilitar que ese legado continúe vivo entre las nuevas generaciones.