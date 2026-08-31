Criosanabria impulsa la recuperación de zonas afectadas por los incendios con el apoyo de Reale Foundation

Criosanabria durante este verano ha continuado con su proyecto de recuperación y puesta en valor de las zonas afectadas por los incendios forestales de Sanabria, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Reale Foundation.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran la plantación de especies arbóreas autóctonas y la instalación de cajas nido para favorecer la presencia de aves y contribuir a la regeneración natural del bosque. Estas acciones se complementan con actividades de sensibilización ambiental dirigidas a acercar la naturaleza a la población mediante el uso de prismáticos, lupas y otros recursos.

El proyecto también contempla la instalación de cartelería para destacar el valor ambiental y social de los espacios afectados por el fuego, así como concienciar sobre la prevención y autoprotección frente a los grandes incendios forestales.

Desde la asociación seguirán promoviendo actividades culturales y de dinamización rural. Ya han programado para el próximo 24 de octubre un filandar, en el que esperan la participación de numerosas mujeres, junto a un taller de elaboración de sidra. El objetivo es poner en valor los productos locales y el cultivo tradicional de manzanos como elemento de protección del entorno. La programación incluirá juegos tradicionales y la actuación de Madarsu Teatro. El objetivo de la asociación con este programa de actividades es: “acercar la cultura a los pueblos de Sanabria y fomentar la participación de la población más joven”.

Finalmente, la asociación trabaja en la creación de varios murales sobre lugares afectados por los incendios, una iniciativa destinada a recuperar y divulgar el patrimonio natural y cultural de estas zonas.