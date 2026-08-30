Tradición
La petanca sigue triunfando en El Puente de Sanabria
La comisión de fiestas mantiene vivo el tradicional campeonato
La petanca volvió a convertirse en uno de los puntos de encuentro del verano en El Puente de Sanabria, reuniendo a vecinos y visitantes en un campeonato que mantiene viva una tradición con décadas de historia. La edición de este año ha contado con 16 parejas inscritas, una participación que confirma el arraigo de esta actividad entre los habitantes de la localidad y quienes regresan durante el periodo estival.
El campeonato tiene sus raíces en la iniciativa de Miguel “el Francés”, quién le da nombre a la pista de Petanca de El Puente. Fue él quien introdujo esta afición en el pueblo. Aunque durante un tiempo el torneo dejó de celebrarse, la tradición se recuperó hace aproximadamente una década y desde entonces la competición se ha convertido en una cita habitual del calendario local.
La organización corre a cargo de la comisión de fiestas, que utiliza el campeonato no solo como una actividad de ocio y convivencia, sino también como una forma de obtener fondos para sufragar las celebraciones. “Lo hacemos para unir, para hacer piña y para sacar un poco de dinero”, explican desde la comisión.
El objetivo económico, sin embargo, comparte protagonismo con otro más importante: reunir a la gente. Durante las partidas se encuentran vecinos del municipio, personas que regresan durante las vacaciones y visitantes de otras localidades, en una jornada marcada por la competición, la conversación y la convivencia.
Toña, vecina de El Puente, que solía participar en el torneo señala la importancia de la actividad. Para ella, la petanca es una tradición que permite “reunirse” y encontrarse con los demás. Otros años incluso había participado como jugadora, aunque en esta edición no se ha animado a participar ha acudido como espectadora “Te juntas con los vecinos y con los de fuera” resume.
La competición actual es, además, una versión más concentrada de cómo se desarrollaba antiguamente. Sergio, vecino de El Puente, recuerda que antaño se organizaba partidas prácticamente durante todo el verano. Las tardes se llenaban de jugadores y aficionados y se disputaban tres o cuatro partidas de competición, mientras que el resto del tiempo se dedicaba a jugar de manera más informal y a entretener a quienes acudían.
El ambiente era entonces especialmente intenso gracias a la presencia del bar Cáscaras, situado junto a la pista, local que ya ha desaparecido. “Venía mucha gente, había aquí un bar, con lo cual había mucha expectación durante toda la tarde”, recuerda Sergio, que ya sabe lo que significa ganar en esta pista, con una victoria que consiguió hace dos años.
La tradición del campeonato de petanca se mantiene actualmente con dos competiciones a lo largo del año: una durante Semana Santa, coincidiendo con las fiestas del pueblo, y otra durante el verano. Aunque el formato ha cambiado con el paso del tiempo, el espíritu permanece. La petanca continúa siendo una excusa para salir de casa, encontrarse con los vecinos y compartir unas horas en torno a una afición sencilla y arraigada.
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