Un joven se sale de la autovía y vuelca de madrugada en Sanabria

Noche accidentada en Sanabria. Un joven de unos 25 años sufrió anoche la salida de vía de su vehículo y posterior vuelco. El accidente se produjo a las cinco y cuarto de la madrugada en el kilómetro 79 de la A-52. En la llamada de aviso al centro coordinador de emergencias 1-1-2 de Castilla y León solicitaban asistencia para un joven de unos 25 años, quien se encontraba consciente tras el incidente. El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona.

Otro joven herido

A primera hora de la mañana, otro joven ha resultado herido en el abdomen tras sufrir un accidente de tráfico con la moto en Palazuelo de Sayago.