Donado se llena de clásicos

Donado volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de los vehículos clásicos. El pueblo celebró la segunda edición de su concentración de coches antiguos, una actividad integrada en la Semana Cultural de La Peregrina. La cita logró superar la primera edición que contó con 12 vehículos en 2025. Este año Donado ha reunido a 21 coches clásicos y sus dueños para poner en valor el patrimonio histórico automovilístico.

Roberto, promotor del evento, comenta que la iniciativa nació al detectar la afición existente en la zona de Zamora por las concentraciones de vehículos antiguos y clásicos. Desde la organización decidieron incorporar esta actividad al programa festivo de Donado, con la intención de convertirla en un nuevo punto de encuentro para propietarios y aficionados. “Al ver que hay tanto interés decidimos incorporarlo como una actividad más de la Semana Cultural”, explica Roberto.

Desde la organización están muy contentos con la acogida que ha tenido la concentración por los vecinos y los aficionados que se han acercado hasta Donado. Esta edición ha sido más grande que la anterior, el crecimiento ha sido notable. El pasado año la primera concentración se vio condicionada por los incendios y el humo, circunstancias que tuvieron a toda la comarca el vilo dificultando el turismo y la realización de actividades que atrajeran público. Pero este año Donado se ha resurgido, “Este año hemos batido récord. El año pasado vinieron 12 coches y se retrajo mucha gente por la cuestión de los incendios y el humo. Este año, una maravilla”, señalan desde la organización.

Además, han cesado las lluvias por lo que Iván, alcalde pedáneo, recalca que “el buen tiempo nos ha acompañado y nos ha permitido disfrutar de una jornada al aire libre en unas condiciones prácticamente ideales”.

La jornada no se limitó a la exposición de los vehículos. Primero se realizó una ruta desde Donado- Muelas de los Caballeros-Justel-Donado, permitiendo a los aficionados disfrutar de una carretera con trazado perfecto para los amantes de las curvas. Uno de los momentos más esperados fue la entrega de premios, concebida para reconocer diferentes aspectos relacionados con la conservación y el esfuerzo de los propietarios. La organización estableció tres categorías: el vehículo procedente de mayor distancia, el más antiguo por fecha de matriculación y el mejor conservado.

Coche premiado a mejor conservado / Irene López Alonso

Los dos primeros reconocimientos responden a criterios objetivos, como señala Roberto. Y el premio a la mayor distancia pretende poner en valor el esfuerzo de aquellos aficionados que recorren más kilómetros para participar en la concentración, mientras que el galardón al vehículo más antiguo distingue al automóvil con mayor antigüedad. Más complejo resulta determinar cuál es el vehículo mejor conservado. Para ello, la organización cuenta con un jurado formado por vecinos y miembros de la asociación cultural de Donado, entre ellos profesionales vinculados al mundo de la mecánica y el automóvil. Su experiencia permite valorar aspectos que van más allá de la apariencia exterior.

Entre los criterios se tiene en cuenta que el vehículo mantenga, en la medida de lo posible, sus elementos originales, desde la pintura hasta las tapicerías y los recambios. También se valora que no haya sido modificado o “tuneado” y que conserve las características propias del modelo. “Yo, que soy el que organizo, no sería capaz de valorar si un coche está bien conservado o no”, reconoce Roberto, que destaca precisamente la experiencia de los integrantes del jurado.

El premio al mejor conservado recayó en un Citroën 6V de 1972, propiedad de Anson y Ana, procedentes de Cigales, en Valladolid. El reconocimiento al participante llegado desde más lejos fue para Eduard Rosselló, propietario de un Volkswagen Escarabajo de 1975 y llegado desde Tarragona, a unos 800 kilómetros de Donado. El tercer galardón, destinado al vehículo más antiguo, fue para Julio del Amo, propietario de un Seat 600 de 1967 procedente de Santa Croya.

Ganador a participante que más km ha recorrido, 800, para llegar a Donado / Irene López Alonso

La concentración contó también con participantes que ya habían acudido a la primera edición. Es el caso de Fabi Martínez, vecino de Benavente y propietario de un Seat 600 de 1972, que el año pasado consiguió el premio en Donado. Para él, estas concentraciones son una oportunidad para disfrutar de su afición, pasar el día con amigos y conocer a otros aficionados.

“Hay que pasar el día de alguna manera, venir a pasar un rato por aquí con los amigos y conocer gente nueva”, explica. Martínez asegura que suele acudir a todas las concentraciones de clásicos a las que puede y considera “perfecto” que Donado haya incorporado esta actividad a su calendario. También destaca la evolución de la cita. A su juicio, este tipo de encuentros necesitan promoción y el impulso de los propios aficionados para seguir creciendo y conseguir que nuevas personas se incorporen.

Con 20 vehículos reunidos y una respuesta superior a la del año anterior, la segunda concentración de clásicos de Donado consolida una actividad que aspira a seguir creciendo. La organización se muestra satisfecha independientemente del número de participantes, porque considera que el principal objetivo es disfrutar de la jornada y de la convivencia. Sin embargo, admite que cuanta más gente se suma, mayor es la satisfacción.