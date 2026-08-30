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Cultura

El Camino de Santiago pasa por Cobreros y el municipio quiere que se note: 150 personas avalan su apuesta xacobea

Éxito de la jornada organizada por el ayuntamiento en colaboración con la Xunta de Galicia para promocionar la ruta mozárabe-sanabresa a Compostela

Los vecinos disfrutan de la Jornada xacobea en Barrio de Lomba

Los vecinos disfrutan de la Jornada xacobea en Barrio de Lomba / Irene López Alonso

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Irene López Alonso

Barrio de Lomba

El Ayuntamiento de Cobreros en colaboración con la Xunta de Galicia ha celebrado la primera jornada Xacobea del municipio. Un día dedicado al camino de Santiago con actividades durante todo el día, en Barrio de Lomba, y con el objetivo de poner en valor el paso de la ruta por el municipio.

La iniciativa surgió a raíz de la relación del organizador, Carlos Alleres, con Ángel, antiguo alcalde de Cobreros . "Lleva dos años diciéndome que había que hacer algo aquí, en Sanabria”, explica. Este año, finalmente, la propuesta se ha convertido en una jornada de celebración vinculada al Xacobeo. Alleres señala que: “el camino de Santiago es lo mejor que hemos inventado”.

La programación comenzó por la mañana con diferentes actividades de animación. Durante la tarde hubo una sesión musical a cargo de Miguelín, con saxo y DJ, y para el cierre lo que Alleres considera “la guinda”, el musical O Camiño do Amor.

El vermú de la jornada xacobea en Barrio de Lomba

El vermú de la jornada xacobea en Barrio de Lomba / Irene López Alonso

La organización señala que el evento ha reunido a unas 150 personas. Para la comida se ha contado con un servicio de catering procedente de Galicia, cuya participación permitirá contribuir también a sufragar parte de los gastos de la jornada.

También negocios locales han participado, la carnicería de José Montero ha servido durante el vermú sus embutidos, y el chiringuito de Barrio de Lomba ha puesto a disposición el terreno para la celebración del evento.

Desde la organización destacan especialmente la implicación de los vecinos del Ayuntamiento Cobreros, que han acogido con entusiasmo esta primera edición. “Muy bien, muy bien. Es la primera vez”, señala el promotor, que confía en que la iniciativa tenga continuidad en próximos años.

La jornada pretende ser, además, un homenaje a Ángel y una reivindicación del potencial turístico y cultural de Cobreros, situado en el trazado de la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés. “Que no se quede en la primera, que siga después”, apunta.

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La celebración pone así el foco en la vinculación de Cobreros con las rutas xacobeas y en las posibilidades que ofrece el municipio para acoger nuevas actividades relacionadas con el Camino de Santiago.

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