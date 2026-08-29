Ocio
La I Fiesta Xacobea llega a Cobreros
Entre las diversas actividades destaca el musical O Camiño do Amor
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cobreros
Cobreros celebra el domingo 30 de agosto la I Fiesta Xacobea en colaboración con la Xunta de Galicia. Una jornada llena de actividades: alborada, etapa por la vía de la plata que transcurre por el municipio, comida popular, diversas actuaciones y el musical O Camiño do Amor. Un domingo para disfrutar y celebrar el camino que nos une.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey