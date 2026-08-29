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La I Fiesta Xacobea llega a Cobreros

Entre las diversas actividades destaca el musical O Camiño do Amor

Festival O Camiño do Amor

Festival O Camiño do Amor / Cedida

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Irene López Alonso

Cobreros

Cobreros celebra el domingo 30 de agosto la I Fiesta Xacobea en colaboración con la Xunta de Galicia. Una jornada llena de actividades: alborada, etapa por la vía de la plata que transcurre por el municipio, comida popular, diversas actuaciones y el musical O Camiño do Amor. Un domingo para disfrutar y celebrar el camino que nos une.

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