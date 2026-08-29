La I Fiesta Xacobea llega a Cobreros

Cobreros celebra el domingo 30 de agosto la I Fiesta Xacobea en colaboración con la Xunta de Galicia. Una jornada llena de actividades: alborada, etapa por la vía de la plata que transcurre por el municipio, comida popular, diversas actuaciones y el musical O Camiño do Amor. Un domingo para disfrutar y celebrar el camino que nos une.