Las bombas y campanas dan aviso del inicio del novenario de la Virgen de las Victorias
Un acto que marca la cuenta atrás para que Puebla de Sanabria se engalane para celebrar sus fiestas patronales
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Puebla de Sanabria
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