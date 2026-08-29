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Las bombas y campanas dan aviso del inicio del novenario de la Virgen de las Victorias

Un acto que marca la cuenta atrás para que Puebla de Sanabria se engalane para celebrar sus fiestas patronales

Las bombas y campanas dan aviso del inicio del novenario de la Virgen de las Victorias.

Las bombas y campanas dan aviso del inicio del novenario de la Virgen de las Victorias. / Irene López Alonso

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Irene López Alonso

Puebla de Sanabria

A las 12.00 las campanas han comenzado a repicar y las bombas pirotécnicas a retumbar en el aire, dando así aviso de que comienza la novena de la Virgen de las Victorias.

El repique ha finalizado con un aplauso de los espectadores en la plaza mayor de la villa.

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