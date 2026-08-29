El Ayuntamiento de Manzanal de Arriba lleva 12 días sin Internet

El pasado 17 de agosto el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba notificó una avería en su línea de telefonía fija y red de Internet en el edificio de la casa consistorial. Doce días después la avería continúa sin resolverse.

La falta de conexión a Internet impide el funcionamiento del Registro Civil y el Juzgado de Paz que se encuentran dentro de las oficinas municipales. Al no tener ningún tipo de conexión el personal municipal ha tenido que recurrir a medios propios para gestionar la incidencia con la empresa: se han enviado correos electrónicos a la empresa utilizando cuentas y conexiones privadas, incluso desde los domicilios de los trabajadores, con el objetivo de acelerar la reparación.

La falta de conexión está teniendo consecuencias directas sobre la atención a los vecinos y la gestión administrativa. Entre otras dificultades, el Ayuntamiento no puede realizar con normalidad los registros de entrada y salida ni remitir documentación a otras administraciones a través del Sistema SIR. También permanece inoperativa la sede electrónica municipal por falta de conexión, mientras que los vecinos tampoco pueden llamar con normalidad al Consistorio para consultar sus expedientes.

Uno de los casos afectados ha sido el de un vecino que necesitaba un certificado de empadronamiento para adquirir un vehículo eléctrico y solicitar la correspondiente ayuda. Ante la imposibilidad de tramitar el documento por los cauces habituales, tuvo que resolverse mediante firma manuscrita.

La avería también repercute en los servicios del Registro Civil y del Juzgado de Paz, ya que estos se encuentran conectados a través del router municipal que permanece averiado, dificultando la realización de diversos trámites.

El 28 de agosto un técnico acudió a Manzanal de Arriba para solucionar la incidencia, pero alegando que no disponía del equipo técnico necesario abandonó la casa consistorial sin dar ninguna solución, ni concretar cuando volverían para arreglar este problema. El Consistorio asegura además que no es la primera vez que una reparación queda pendiente durante varios días, obligando a reiterar las reclamaciones ante el servicio de atención al cliente.

Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que la empresa, Adamo, fue adjudicataria de una ayuda de 6.771.468 euros procedente de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea para el despliegue de fibra óptica en varios municipios de la provincia de Zamora, entre los cuales está Manzanal de Arriba.

Esta situación no es única en la comarca de Sanabria, pues muchos vecinos de diferentes municipios señalan que es muy complicado que se les instale la conexión a Internet. Algunos comentan que los técnicos quedan en ir y nunca aparecen, que vienen y no traen lo necesario, que alegan problemas con las cajas de conexión o los postes. Algunos vecinos reclaman que llevan meses esperando su conexión a Internet.

Los problemas de conexión afectan a los sanabreses. Hoy, especialmente, a los vecinos del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba cuyo consistorio está desconectado e incomunicado y ve su funcionamiento limitado por la empresa de telecomunicaciones.