Los viajeros preocupados por posibles cambios y supresiones en la estación de AVE de Otero

Los viajeros que utilizan la estación de AVE de Otero de Sanabria para desplazarse hacia Madrid y Galicia miran con preocupación las consecuencias que puedan tener las obras que se están ejecutando en la línea ferroviaria de León. El desvío de los trenes de mercancías hacia la línea de Zamora ha encendido las alarmas entre los usuarios, que temen que los posibles ajustes en los horarios terminen afectando a unas conexiones que consideran ya insuficientes.

Las obras en la línea de León están ocasionando cambios en el transporte de mercancías, ahora todos pasarán por la línea ferroviaria de Zamora. Esto puede ocasionar trastornos en los horarios, ya mermados, de la conexión con Galicia y Madrid. Los viajeros preocupados por la falta de trenes señalan que un cambio, pensado solo en Vigo o la capital, puede dejarlos sin tren, posibilidades de ir a trabajar o acudir a una cita médica.

Hay 24 trenes que pasan por la estación de AVE de Sanabria, pero únicamente paran seis. Tres posibilidades de ida en dirección Madrid, a las 8.04, a las 12.27 y a las 18.04 horas. Y otras tres para volver desde la capital a Sanabria a las 6.30, a las 13.20 y 18.06.

Desde las asociaciones de pasajeros, AVE Sanabria-Viajeros Jodidos, señalan la necesidad de pensar en lugares como Sanabria a la hora de modificar los horarios. “Nos quedamos sin tren”, comentan muy afectados. Además, recogen una reclamación de todos los usuarios de esta línea, los precios “privativos”. Señalan que los precios son abusivos y excesivos, sobre todo, teniendo en cuenta que es una línea con demanda y que en ocasiones cuesta encontrar un billete libre, sobre todo en épocas de máxima afluencia como verano y Navidad.

La falta de información oficial concreta tampoco contribuye a despejar las dudas. Respecto a los posibles cambios en la línea, la información aportada por el Ministerio de Transportes ha sido derivar directamente a Renfe: “Son ellos los que manejan la información exacta de trayectos, cambios y supresiones”, indican.

Mientras desde Renfe comentan que “no tienen información referente a cambios en la línea, aunque pueden producirse”. Lo que sí refieren son las obras en el tramo de León, que hacen que ahora las mercancías se desvíen por Zamora.

El estacionamiento de la estación de Otero lleno en un día lluvioso de diario / Irene López Alonso

Mientras no exista una comunicación oficial sobre posibles cambios, los viajeros permanecen pendientes de los próximos movimientos. Para una estación que ya cuenta con un número reducido de paradas pese a estar integrada en una línea por la que circulan numerosos trenes, cualquier modificación puede tener un impacto considerable. Los usuarios reclaman que Sanabria no sea una pieza secundaria en la planificación ferroviaria y que, antes de tocar sus horarios, se tenga en cuenta a quienes utilizan diariamente el tren como una herramienta imprescindible para trabajar, estudiar, acudir al médico o mantener sus vínculos con Madrid y Galicia.