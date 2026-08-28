Nicolás Alonso, de Vitaliza, proyecto musica que cierra el Verano Cultural de Puebla de Sanabria: “La Oficina de Turismo nos ha puesto todas las facilidades posibles”

Nicolás Alonso y Diego Turrión, de 23 años, cerrarán el agosto cultural de Puebla de Sanabria. Los zamoranos con su proyecto Vitaliza, que une música y patrimonio, consiguieron abrir la Casa Guerra tras 15 años cerrada para un espectáculo. El viernes 28 a las 21.30 presentan Sintetizados en el Patio de Armas, y el sábado 29 a las 21.00 el concierto de Los Maniátikos, cerrando así las actividades culturales de la villa este mes.

¿Qué es exactamente Vitaliza? ¿Qué tipo de proyectos realizan?

Vitaliza surgió a finales del año pasado como un proyecto que une música y patrimonio. De la parte musical se encarga más Diego que es pianista y de la parte del patrimonio Nicolás. Como en Zamora se estaban celebrando Las Edades del Hombre, pues nuestro primer proyecto fue Ritus Sonorum, que consistía precisamente en abrir iglesias, tanto en la capital como en pueblos, algunas de las cuales no suelen estar abiertas, enseñarlas con una visita guiada de unos 15 minutos y luego hacer un concierto. Y de esa forma, pues había gente que podía descubrir una iglesia porque quería ver a un músico y había gente que, como quería ver esa iglesia, pues conseguía verla abierta porque algunas no solían estarlo.

¿Quiénes están detrás de Vitaliza y cómo es el equipo que hace posible cada espectáculo?

Somos Diego Turrión y Nicolás Alonso. Somos el equipo, los que montamos, los que se nos ocurren las ideas y luego pues trabajamos con diferentes empresas de aquí de Zamora a veces para apoyarnos entre nosotros y con músicos locales.

¿Cuál es el momento más difícil que recuerdan desde que han comenzado con Vitaliza?

Pues seguramente el estreno de Sintetizados, conseguir hacerlo en la Casa Guerra, que llevaba 15 años cerrado. Todos los trámites para conseguir reabrirlo y luego pues la satisfacción de haberlo conseguido, porque fueron seis meses de intentar que se pudiera hacer el evento allí dentro y es lo que más nos ha costado de momento.

¿Dirían que es el proyecto más especial hasta el momento?

Sí, el concierto ese que hicimos en Zamora y que, bueno, pues lo hemos conseguido llevar al Monasterio de Moreruela, que también tuvo su dificultad, pero de momento pues Sintetizados al final es el proyecto con el que más disfrutamos, tanto desde la parte técnica como desde la parte musical. Es lo que más nos gusta hacer.

¿Cómo surge Vitaliza?

Nos han preguntado varias veces y nunca hemos sabido muy bien cuál fue el origen. Fue un poco una casualidad. Primero era simplemente organizar, luego ya decidimos empezar a producir nuestros propios eventos y nos recordamos que nuestra primera idea fue Ritus Sonorum, pero cómo se nos ocurrió empezar con la propia marca en sí no tenemos un punto definido claro. Acabamos las carreras, cada uno de estudiar, y decidimos empezar con este tipo de actividades y de proyectos.

¿Qué les lleva a apostar por unir la música y el patrimonio?

Pues de música, Sergio es pianista, pues es el que conoce más a los músicos de aquí, el que más contacto tiene con ellos. Yo llevo cinco o seis años visitando, fotografiando y trabajando con el patrimonio de Zamora, tanto el arte sacro como la escultura, la pintura que hay en pueblos de la provincia, el patrimonio industrial que tenemos. Y decidimos siempre intentar darle a cualquier concierto ese valor patrimonial, cultural y hacer asimismo accesible ese patrimonio que tenemos con la excusa, digamos, de organizar un concierto allí.

¿Creen que la cultura puede ser una herramienta para luchar contra la despoblación y que la gente permanezca o vuelva a los pueblos?

Lo es y es fundamental que en cualquier pueblo, pues por qué no puede haber un evento, un concierto, una visita guiada en diciembre o en enero, cuando menos gente haya en los pueblos. También se merecen y tienen ese derecho a tener actividades interesantes y culturales.

Y para el caso de los turistas, también es fundamental que cuando vienen en verano, Navidad o en los puentes, que vean que Zamora es una tierra que se mueve, en la que hay actividad, en la que hay proyectos interesantes y que les anime a volver. No es lo mismo venir al pueblo y que haya gente pero no haya nada que hacer, a que te encuentres de repente con un espectáculo que te pueda gustar.

¿Qué puede esperar la gente de Sintetizados?

Sintetizados es una combinación de música electrónica ambiental con canciones, que creemos que pueden conocer, tanto bandas sonoras como canciones verdaderamente conocidas de ese género, y acompañado de una iluminación inmersiva dentro del castillo.

Entonces lo mejor y lo que recomendamos es que la gente vaya sin hacerse ninguna idea, lo mejor es ir e intentar disfrutar del espectáculo.

¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de organizar un espectáculo en una localidad como Puebla de Sanabria?

Lo más difícil igual es el acceso hasta el castillo, que desde la Oficina de Turismo nos han ayudado bastante a ver cómo podemos subir con la furgoneta, pero bueno, todavía tenemos que meterla hasta ahí arriba.

Y nada, o sea, a nivel de organización pues nos lo han puesto todo siempre muy fácil. Hemos podido acercarnos por allí, nos han enseñado las instalaciones, nos ayudado con el tema de las tomas de corriente, de cerrar el castillo al público un poco antes para que podamos hacer las pruebas tranquilamente... Por parte de la Oficina de Puebla de Sanabria nos han puesto todas las facilidades posibles.

¿Y qué les supone cerrar la programación cultural de agosto de Puebla de Sanabria?

Pues un orgullo, estamos encantados. Hemos tenido un verano muy intenso, ya hemos hecho conciertos en muchísimas localidades de Zamora, tanto de Sintetizados como de otros grupos, y estamos encantados de poder ir a Puebla. Estuvimos ya con Ritus Sonorum, hicimos una fecha en enero y nos encanta Puebla de Sanabria. Nos encanta el patrimonio que tiene y para nosotros, y sobre todo si no pasamos mucho frío, estamos encantados de ir este fin de semana y cerrar el Verano Cultural.

Y nos tocará acercarnos a las fiestas también, a Las Victorias.