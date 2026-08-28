Sanidad
Los municipios de Galende recuperan progresivamente la normalidad en el suministro de agua
Vigo de Sanabria continúa con el agua turbia y sin ser apta para el consumo
La situación del agua comienza a mejorar en los pueblos del Ayuntamiento de Galende afectados por el arrastre de cenizas, pero la tranquilidad todavía no es completa. En El Puente, los análisis ya ofrecen valores adecuados, al igual que en San Martín. El Ayuntamiento considera que el agua es apta en estas zonas, mientras que pueblos como Vigo, Cubelo y Galende todavía persiste la turbidez. La evolución es favorable, pero la presencia de ceniza en las zonas quemadas mantiene abierta una amenaza que puede reaparecer con las próximas lluvias.
El escenario mejora tras tres días de crisis hídrica. En San Martín, donde el agua proviene de un manantial propio, las cenizas se filtraron al tubo por lo que la turbiedad también afectó a la localidad. No obstante, ya se ha conseguido solucionar para reabastecer al pueblo. El agua vuelve poco a poco a la normalidad, pero no todos los vecinos están todavía convencidos de que sea el momento de beberla con tranquilidad y miran al grifo con precaución.
A esa preocupación se suma otra más cotidiana: las dificultades para acceder a los servicios que el ayuntamiento ha puesto en marcha. En Vigo, algunos vecinos explican que cuando acudieron a recoger agua embotellada se encontraron con los puntos de distribución cerrados. Otros aseguran que la información no siempre ha llegado a tiempo.
Desde el Ayuntamiento de Galende, el alcalde, Miguel Ángel Martos asegura que “se ha repartido agua en Vigo de Sanabria". Además, desde el consistorio aseguran que la situación está casi controlada en todos los pueblos, que seguirán entregando agua por “precaución”. Martos señala que ha llevado su propio vehículo particular para recoger agua en Zamora, puesto que es más grande que de los que dispone el ayuntamiento. Y remarca que esta acción se ha llevado a cabo en colaboración con la Diputación de Zamora, que ha dispuesto un segundo transporte para acercar agua a Sanabria.
Las mejoras más claras han sido en San Martín y El Puente, donde el alcalde asegura que las mediciones realizadas muestran que el agua ya se encuentra dentro de los parámetros adecuados. «La turbidez del Puente está perfectamente ya», afirma. Aun así, el Ayuntamiento mantiene el reparto de agua embotellada como medida preventiva.
Martos, además, señala que una parte de la suciedad que todavía pueden observar los vecinos no tiene por qué corresponderse con el agua que sale directamente del sistema. En las cisternas y conducciones puede permanecer material acumulado de los episodios anteriores.“Lo que hay acumulado en la cisterna, donde mejor se ve es en el inodoro, pues ahí todavía puede quedar cenizas”, señala. Sin embargo, añade, “en grifo estamos ya bastante por debajo de los parámetros de turbidez”. Las mediciones, asegura, se realizaron a primera hora de la mañana del viernes.
Pero la recuperación del agua no significa que el problema haya terminado. La verdadera preocupación se encuentra ahora en la montaña. La ceniza permanece sobre una superficie muy extensa de terreno quemado y una nueva tormenta puede volver a movilizarla.
La magnitud del terreno afectado hace especialmente complicada cualquier intervención. Retirar toda la ceniza o evitar que sea arrastrada por las escorrentías exigiría una actuación de enormes dimensiones.
María Turiño, agente medioambiental, señala que “los retenedores de paja o los troncos colocados estratégicamente para frenar la escorrentía son elementos fundamentales tras los incendios”. Desde el ayuntamiento afirman que estas medidas se llevaron a cabo, pero, ante tal cantidad de agua es casi imposible que se pare el arrastre de cenizas reiteran que “hacemos todo lo que podemos”.
Turiño, por su parte, señala la necesidad de seguir pendientes de las zonas afectadas por los incendios una vez se ha apagado el fuego. Las consecuencias se siguen pagando años después como está evidenciando esta crisis hídrica.
La recuperación será progresiva. La vegetación tendrá que volver a cubrir el terreno para ayudar a sujetar la ceniza y evitar que las lluvias la desplacen.
Martos se adelanta ante un posible nuevo arrastre y comenta que está haciendo acopio de agua embotellada para prevenir futuras crisis, y tener margen de actuación, señala que: “Yo quiero tener agua aquí porque en cualquier momento, una noche, una tormenta sé que nos la puede preparar otra vez”.
El agua mejora en algunos pueblos, como El Puente, los datos ya permiten recuperar la normalidad. En otros, como Vigo de Sanabria todavía toca esperar y seguir consumiendo agua embotellada. Y sobre la sierra queda una tarea mucho mayor: conseguir que el terreno vuelva a sujetarse antes de que la próxima tormenta vuelva a poner a prueba a los pueblos del Ayuntamiento de Galende.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
- Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo