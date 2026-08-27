Los pueblos del municipio de Galende, sin agua apta para el consumo

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han vuelto a poner de manifiesto las consecuencias de los incendios forestales en Sanabria. El arrastre de cenizas y lodos hacia los cauces ha provocado un aumento de la turbiedad del río Tera, afectando al suministro de agua potable de buena parte del Ayuntamiento de Galende. El consistorio ha informado a los vecinos de que el agua no es apta para el consumo humano al incumplir el parámetro de turbidez.

A través de bandos informativos, colocados en los tablones de los municipios, se ha indicado que el agua no es apta para el consumo humano por incumplimiento del parámetro de la turbidez. Sin embargo, señalan que el agua es apta para tareas diarias como limpieza o uso de sanitarios.

Algunos vecinos de localidades como Rabanillo, El Puente o Vigo se quejan de la turbiedad del agua, en algunos casos incluso negra, para poder realizar estas tareas diarias como ducharse. Señalan que no creen que sea un agua adecuada para bañar niños ni personas adultas.

El alcalde Miguel Ángel Martos señala que las instalaciones municipales, los depósitos y captaciones de agua, estaban perfectamente limpios antes de que comenzaran estas lluvias, y que cuando la climatología lo permita se volverán a realizar limpiezas, con el apoyo de los camiones de la Junta de Castilla y León. Además, quiere apuntar que los filtros de los depósitos estaban nuevos. Y que En Vigo de Sanabria se hizo “un depósito de decantación anterior y un filtrado en la captación arriba en el Forcadura”. “Cada vez que entra ceniza o lodo en el río y se producen estas situaciones tenemos que volver a hacer limpieza”, explica Martos.

Además del bando informativo, el ayuntamiento ha tomado la medida de proporcionar agua embotellada a los vecinos de los municipios afectados. El alcalde señala que no ha solicitado un camión cisterna a la Diputación de Zamora porque tendría que “solicitar once y la gente se tendría que desplazar con sus garrafas, de este modo proporcionamos las garrafas directamente”. Defiende que así es más funcional el reparto de agua.

Agua embotellada a disposición de los vecinos en la Oficina de Turismo de El Puente / Irene López Alonso

Aunque en los bandos no vienen recogidos los puntos de recogida de agua, el alcalde ha informado que los vecinos se pueden acercar a la Oficina de Turismo en El Puente de Sanabria, la casa del Toro en Galende, las escuelas en Ribadelago, un local al lado del consultorio médico en Vigo de Sanabria y en las escuelas de San Martín.

El alcalde ha asegurado que se está repartiendo agua “a discreción”, pero, los vecinos se quejan de la falta de abastecimiento “solo nos han dado una garrafa de diez litros por casa”. Otros comentan que esa cantidad se ha comunicado que es para tres días, asegurando que es insuficiente para las familias. Otros vecinos señalan la imposibilidad de ir a buscarlas y cargar con ellas, “mi vecina es mayor y no puede desplazarse, nadie ha venido a traerle agua”.

Esta crisis hídrica ha provocado críticas de algunos establecimientos y vecinos de la zona que se quejan de la falta de soluciones. Y reclaman que se les sigue cobrando el impuesto de agua, incluyendo los retrasos del año pasado, a un precio que consideran excesivo, y no tienen servicio de agua. Algunos comentan, enfadados, que hay pueblos que tienen cortes cada vez que llueve, eso no es dar servicio de agua.

Tazón de agua turbia de un grifo de Cubelo / Irene López Alonso

Miguel Ángel Martos ha señalado que han tomado las medidas necesarias y que: "no podemos hacer más". Comenta que el consistorio hace lo que puede hacer.

El único pueblo del Ayuntamiento de Galende que se ha librado de la turbiedad del agua es Ribadelago viejo. El municipio consigue su agua del río Segundera, el alcalde comenta que “allí tienen el agua perfectamente limpia”. D

Las consecuencias de los incendios en Sanabria continúan apareciendo. Un vecino de Cubelo se lamentaba de ver el río negro con las orillas llenas de cenizas. Asociaciones medioambientales como GreenPace ya alertaban el año pasado de la necesidad de tomar medidas post-incendios para proteger los recursos hídricos, la necesaria cooperación entre administraciones para evitar este tipo de crisis hídricas.

Mientras tanto, los vecinos del Ayuntamiento de Galende afrontan la situación a la espera de que disminuya la turbiedad y puedan retomarse las labores de limpieza de depósitos y captaciones. El episodio vuelve a evidenciar que las consecuencias de un incendio no terminan cuando se apagan las llamas: el agua y los ecosistemas de la zona continúan sufriendo sus efectos meses, incluso años, después.