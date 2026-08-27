Palacios de Sanabria promociona su miel en un taller para todos los públicos

Palacios de Sanabria ha vuelto a incorporar a su programa de fiestas patronales una propuesta que combina tradición, divulgación y producto local. El taller de miel, impulsado con la colaboración de Miel Valdepalacios, productores de la localidad, volvió a reunir cerca de treinta vecinos y visitantes en torno a uno de los oficios que mantienen vivo el medio rural y que, en este caso, tiene también su reflejo en los montes y paisajes de Sanabria.

Juanjo, dueño de Valdepalacios, comenta que la actividad “Surgió por medio de que al final nosotros también estuvimos algunos años en la colaboración de las fiestas, organizándolo. Algunos compañeros de la comisión plantearon la posibilidad de incorporar el taller a la programación”, explica. Una iniciativa que consideró una buena oportunidad tanto para acercar su trabajo al público como para visibilizar una actividad empresarial vinculada directamente al pueblo.

Durante el taller, los participantes pudieron conocer de primera mano cómo transcurre el año para un apicultor. El objetivo es mostrar que detrás de cada tarro existe un proceso largo y un trabajo constante que depende, además, de unos condicionantes naturales cada vez más difíciles de prever. Juanjo señala la importancia de estos talleres: “se conoce el trabajo real que hacemos con las abejas”. Además, reconocer que ha realizado esta actividad didáctica para habitantes de otros pueblos o excursiones privadas interesados en el proceso de la miel.

El responsable de Miel Valdepalacios señala que hoy en día la producción está muy ligada a la climatología. En el caso de esta explotación, la cantidad ronda habitualmente los 15 o 20 kilos de miel por colmena, aunque las cifras varían considerablemente de un año a otro. Después de alrededor de 17 años de actividad, Juanjo reconoce que la producción se ha visto mermada respecto a los primeros años. El cambio climático y los episodios de temperaturas extremas tienen una incidencia directa sobre las abejas. Las olas de calor y, especialmente, los cambios bruscos durante la primavera dificultan su actividad. “Tan pronto es primavera como se nos vuelve a hacer invierno, vuelve la primavera”, explica el productor, que señala que estos cambios obligan a las colonias a detenerse y volver a arrancar, con el consiguiente impacto sobre la producción.

Tienda de Miel Valdepalacios / Irene López Alonso

El taller despertó también el interés de quienes pasan parte del verano en Palacios de Sanabria. Marta, procedente de Madrid y con casa en el pueblo, acudió a la actividad acompañada por su familia. Para ella, conocer cómo se fabrica la miel y que los más pequeños puedan descubrirlo supone una experiencia especialmente interesante. “Que vean que la miel no aparece de la nada en el tarro”, comenta entre risas. También valora la existencia de negocios locales como un impulso para la zona rural y una manera de favorecer que la gente se acerque y participe en las actividades que se organizan en los pueblos.

Entre los asistentes estaba también Inés, una joven que venía desde Lagarejos, estaba muy emocionada por la experiencia, y sobre todo deseosa de probar la miel por primera vez. Una pequeña muestra de cómo una actividad aparentemente sencilla puede convertirse, dentro de las fiestas, en una oportunidad para descubrir productos, oficios y tradiciones que forman parte de la identidad de la localidad, y que atraen a público de todos los pueblos de la zona.

Desde la comisión de fiestas de Palacios de Sanabria destacan, precisamente, la importancia de mantener esta colaboración con los negocios del municipio. No es la primera vez que el taller forma parte de la programación. “El año pasado ya lo hicimos, tuvo bastante acogida, entonces lo hemos vuelto a poner”, explican. La buena respuesta obtenida en la anterior edición ha servido para consolidar una propuesta que busca sumar al carácter festivo otras actividades capaces de poner en valor el tejido local.

Entre explicaciones sobre colmenas, producción y el comportamiento de las abejas, el taller de miel se ha hecho un hueco en las fiestas patronales de Palacios de Sanabria. Una actividad que va más allá de la degustación para reivindicar el valor de los pequeños productores y recordar que, detrás de un producto tan cotidiano como la miel, existe un oficio condicionado por la naturaleza y sostenido durante todo el año.

Y mientras el pueblo continúa con su programa festivo, desde la comisión lanzan una invitación sencilla: que vecinos y visitantes se acerquen, disfruten de las fiestas y, sobre todo, que el tiempo acompañe. “Que venga la gente a pasárselo bien, que no dan lluvias” bromean. Porque también de eso se trata: de llenar las calles, apoyar a quienes trabajan en el pueblo y convertir las fiestas patronales en un punto de encuentro para todos.