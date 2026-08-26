Santa Colomba de Sanabria recuerda a sus vecinos con el documental 'Historia (s)'

La proyección de Historia(s) de Santa Colomba de Sanabria puso el broche final al Verano Cultural organizado por la Comunidad de Vecinos de Santa Colomba de Sanabria, una iniciativa que este año ha reunido cuatro propuestas destinadas a fomentar la participación y mantener viva la cultura local. Una masterclass de quesos, otra dedicada al caldo gallego, un mercadillo social y, finalmente, la recuperación de este documental han sido las actividades que han compuesto la programación.

El vídeo, realizado hace nueve años, nació en el seno de la Comisión de Fiestas de 2017. La idea inicial surgió dentro de la propia comisión, con la intención de recoger los testimonios de vecinos del pueblo y conservar sus recuerdos sobre cómo era la vida antiguamente. Finalmente, fue uno de los integrantes de aquella comisión, Alejandro Fernández, quien se encargó de materializar el proyecto y realizar las entrevistas.

En total, fueron entrevistadas 11 personas, cuyos testimonios quedaron recogidos en un documental de unos 42 minutos de duración. Ahora, nueve años después, la grabación ha vuelto a proyectarse sin modificaciones ni contenidos nuevos, como una forma de recuperar un documento que conserva una parte importante de la memoria de Santa Colomba. Un emotivo homenaje a todas las personas que participaron y que ya no están.

A través de las conversaciones con los vecinos, el documental repasa numerosos aspectos de la vida tradicional del pueblo. Los protagonistas recuerdan los seranos, las labores del campo, la vacada, la cosecha del centeno, los bailes y las formas de diversión de los jóvenes, los oficios religiosos y diferentes anécdotas que forman parte de la historia cotidiana de Santa Colomba.

Precisamente el paso del tiempo ha dado todavía más valor a la grabación. Durante la revisión del documental, su responsable comprobó que algunas de las personas que aparecen en él ya han fallecido. "De los 11 vecinos entrevistados, aproximadamente la mitad ya no está" señala Alejandro, por lo que sus palabras se han convertido en testimonios que ya no sería posible recoger directamente. Esta pieza audiovisual se une al patrimonio de la zona, que gracias a Alejandro, estará recogido para siempre.

Los vecinos de Santa Colomba durante la proyección del documental / Irene López Alonso

La proyección de nuevo del documental pretende así rendir homenaje a los mayores del pueblo y reconocer el esfuerzo de quienes, durante décadas, trabajaron para mantener Santa Colomba y conservar su patrimonio para las generaciones posteriores. Al mismo tiempo, la iniciativa busca que los más jóvenes puedan conocer cómo era la vida en el medio rural y acercarse a las historias de quienes habitaron el pueblo antes que ellos.

La Comunidad de Vecinos considera que conservar este tipo de testimonios resulta fundamental para evitar que las tradiciones y costumbres terminen desapareciendo. La transformación de la vida rural ha sido profunda en las últimas décadas y muchas de aquellas actividades solo se pueden recordar, habitan en la memoria de los vecinos.

La respuesta del público confirmó el interés que sigue despertando esta historia compartida. Numerosos vecinos y visitantes acudieron a la proyección y el espacio habilitado se quedó pequeño. Algunas personas tuvieron que quedarse fuera, aunque pudieron seguir el documental desde el exterior a través de las ventanas que se abrieron para facilitar la visión.

La elevada asistencia convirtió la actividad en un nuevo punto de encuentro para el pueblo y puso de manifiesto que la recuperación de la memoria local continúa despertando interés. La organización incluso contempló la posibilidad de realizar un segundo pase si fuera necesario para que nadie se quedara sin ver la grabación.

Con la proyección de Historia(s) de Santa Colomba de Sanabria, el Verano Cultural cerró su programación reivindicando precisamente aquello que ha estado presente en sus cuatro actividades: la participación vecinal, el encuentro y la conservación de la cultura local. En este caso, las imágenes y las voces de los vecinos se convirtieron en una ventana al pasado y en un legado para quienes tendrán que mantener viva la historia del pueblo en el futuro.