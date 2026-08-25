Un hombre de 55 años, herido en Cernadilla
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. C.
A las 10.12 horas de la mañana de este martes se producía un accidente en la carretera de La Coruña, la nacional 525, a causa de la salida de la vía de un turismo en el que viajaba un hombre de 55 años.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de Emergencias sanitarias Sacyl para atender al herido y la Guardia Civil de Tráfico de Zamora para gestionar la situación en la zona.
- La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
- Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
- Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
- DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
- Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
- Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo
- Tensísimo momento en el concurso de cortes de Fermoselle, con dos personas heridas y varios atendidos
- La religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en América