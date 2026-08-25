Un hombre de 55 años, herido en Cernadilla

A las 10.12 horas de la mañana de este martes se producía un accidente en la carretera de La Coruña, la nacional 525, a causa de la salida de la vía de un turismo en el que viajaba un hombre de 55 años.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de Emergencias sanitarias Sacyl para atender al herido y la Guardia Civil de Tráfico de Zamora para gestionar la situación en la zona.