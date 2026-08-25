Cuenta atrás para Las Victorias: Puebla de Sanabria ultima los preparativos de sus fiestas patronales

Comienza la cuenta atrás para la semana grande de Puebla de Sanabria, Las Victorias. La villa se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas caracterizadas por los gigantes y cabezudos, los toros de fuego y la música.

El programa principal se desarrollará desde el viernes 4 de septiembre hasta el martes 8, aunque habrá actividades desde el sábado 29 de agosto para ir calentando motores.

Este año la comisión de fiestas está formada por la generación del 76 y cuenta con 38 miembros que han trabajado por sacar adelante un programa que combina tradición, actividades culturales y propuestas destinadas a públicos de todas las edades. Su labor, sin embargo, no se limita a los días de fiesta, el trabajo comienza prácticamente cuando terminan las celebraciones del año anterior.

Desde la comisión destacan que no existe un único acto que consideren más importante. Los momentos centrales son aquellos que rodean al día grande, con actividades como el encierro y los fuegos, además de todos aquellos acontecimientos que permiten mantener las tradiciones de las fiestas. “No nos gusta uno más que otro”, señalan, defendiendo que el valor de las Victorias está precisamente en el conjunto de celebraciones.

Detalle del balcón del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria durante Las Victorias de 2025. / Irene López Alonso

La programación mantiene como eje las tradiciones que han marcado la identidad de las Victorias. Los gigantes y cabezudos, la procesión de la Virgen de las Victorias, los fuegos artificiales y los toros de fuego, que forman parte de una celebración que cada comisión intenta renovar aportando también su propio sello.

Se ha producido un poco de revuelo respecto a la programación del encierro de fuego el domingo, pero la comisión es clara “Estamos obligados por fechas, se hace un domingo porque es el día que mejor encaja. Las fiestas empiezan un domingo y terminan un miércoles, por calendario era la mejor manera de cuadrar el encierro”. Además, como señala el alcalde: “ la gente de Puebla, y la que quiere venir a las Victorias, coge las vacaciones en septiembre para poder estar toda la semana”.

Las Victorias son mucho más que cinco días de celebraciones. Son un punto de encuentro para quienes viven en Puebla y para quienes, aunque residan lejos, y siguen sintiéndose vinculados a la villa. Una semana para reencontrarse, disfrutar y mantener viva la tradición. Una fiesta que, como resume el alcalde, “engancha” a quienes la viven por primera vez y hace que muchos regresen año tras año.

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, pone el acento en el carácter especial que tienen estas fechas para quienes mantienen un vínculo con la villa. Aunque desde el Ayuntamiento no se ha realizado una cuantificación del número de personas que visitan Puebla durante las fiestas ni del impacto económico que generan saben que es uno de los eventos que movilizan más visitantes de todos los pueblos aledaños e incluso Portugal.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de no conducir después de beber, y utilizar los servicios y espacios habilitados. También hacen especial hincapié en el respeto a las mujeres, se ha habilitado un punto violeta como espacio de información, prevención y atención durante las fiestas. El objetivo es que todos puedan disfrutar de Las Victorias con libertad.

Del 4 al 8 de septiembre, Puebla de Sanabria volverá a convertirse en escenario de una celebración que mantiene intacto su principal ingrediente: el sentimiento de todo un pueblo por sus fiestas.