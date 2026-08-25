Las cenizas de los incendios vuelven a cortar el agua en Vigo de Sanabria

Los vecinos de Vigo de Sanabria han amanecido con el agua turbia y con cenizas, consecuencia de los incendios del pasado año. Desde el Ayuntamiento de Galende se ha tomado la medida de cortar provisionalmente el agua en el pueblo hasta que mejore la situación.

Mientras los habitantes de Vigo de Sanabria se han acercado a las fuentes aledañas al pueblo para poder abastecerse de agua con garrafas y botellas, una de las vecinas comentaba disgustada que esta mañana cuando abrió el grifo el agua salía “sucia y con cenizas”. Otro vecino, resignado, señalaba: “Otra vez con lo mismo”.

La turbiedad e insalubridad del agua no afecta solo a Vigo, los depósitos de Cubelo y Galende también se han visto afectados. El alcalde, Miguel Ángel Martos, informa de que están trabajando para sacar un bando informativo lo antes posible. Y planean llevar agua en garrafa a Vigo desde Calabor y Zamora. También ha pedido la colaboración de la Diputación: “Tenemos la población multiplicada por diez, estamos trabajando, pero necesitamos un poco de colaboración y paciencia”.

Los vecinos de Vigo de Sanabria se quejan de que solo han recibido diez litros de agua por casa, y que esta cantidad es para tres días, señalan la escasez para lavar, cocinar o hacer la comida, dificultando la vida diaria en el pueblo. Además, comentan que los cortes de agua se han producido más veces cuando llueve fuertemente, señalan que se tupe la captación de agua y se vacía el depósito, no solo como consecuencia de la turbiedad del agua o las cenizas.

En localidades como Rabanillo y Cubelo ya esta empezando a salir el agua turbia, amarillenta de los grifos. Desde el Ayuntamiento piden calma, y señalan que el agua no es apta para consumo, pero sí se puede utilizar para aseo y ducha.

Agua turbia en un grifo de Rabanillo / Irene López Alonso

Miguel Ángel Martos incide en que continúan tomando medidas y siguen buscando la manera de llevar toda el agua potable posible a las zonas afectadas.

Las lluvias tan intensas que se están produciendo en las últimas horas por la comarca agravan el problema, el agua cae de manera intensa, se produce arrastre de cenizas, el río Tera se enturbia y hace que el agua llegue sucia a varios municipios del Ayuntamiento de Galende.