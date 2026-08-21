El yacimiento El Castro muestra sus nuevos tesoros

El Castro ha abierto sus puertas para dar a conocer sus últimos hallazgos. Tras el éxito del año pasado, se han promovido nuevos trabajos arqueológicos en el yacimiento y el doctor Román Rodríguez Calleja ha sido el encargado de dirigir al equipo formado por estudiantes y graduados de las Universidades de Zaragoza, Sevilla y Salamanca que han estado trabajando los meses de julio y agosto en este poblamiento prerromano en la Sierra de la Culebra.

Yacimiento El Castro / Cedida

Los trabajos se han promovido desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y han estado supervisados por la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de Zamora.

En esta nueva intervención se han descubierto evidencias de la ocupación de este yacimiento durante la Edad de Hierro: un cuantioso volumen de restos cerámicos, fragmentos de piedras de moler el cereal, elementos singulares como fusayolas decoradas o un numeroso volumen de restos de lo que parecen ser proyectiles de honda, nos hablan de los modos de vida y de posibles conflictos que tuvieron los ocupantes de este castro. Además, durante esta campaña estival se han descubierto dos construcciones

Los nuevos hallazgos fueron presentados a los vecinos de Villanueva de Valrojo y Ferreras de Arriba en una jornada de puertas abiertas que tuvo lugar en el mismo yacimiento y a la que acudieron más de cincuenta vecinos.

Para los investigadores es fundamental contar con los habitantes de la zona. Rodríguez señala que “investigar nuestro pasado no tiene sentido si la gente del territorio no es conocedora de él. Los habitantes y oriundos de Ferreras de Arriba y de Villanueva de Valrojo han conocido este castro desde siempre. Es justo que ellos conozcan el legado cultural dejado por aquellas personas que habitaron las cimas de la Culebra hace más de dos mil años”.

Los vecinos en las jornadas de puertas abiertas / Cedida

Ya ha finalizado la campaña de investigación en El Castro, se revisarán a fondo todos los materiales que han sido descubiertos y tanto investigadores como vecinos esperan que el año que viene continúen estos estudios que permiten conocer un poco más la Edad de Hierro en la Sierra de la Culebra.