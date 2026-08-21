Vecinos de varios pueblos de Cobreros, desesperados con las vacas sueltas: "Un día va a pasar algo gordo"

El problema no es nuevo, lleva años, pero por más que se ha denunciado no hay visos de solución. Vecinos de San Román de Sanabria, Sotillo, Limianos y Cobreros están más que hartos con la presencia de vacas sueltas por los pueblos, que deambulan sin ningún control por carreteras, fincas y huertos, incluso hasta la misma puerta de las casas.

Así lo denuncia David Barrio, vecino de San Román, quien apunta a dos ganaderos de Sotillo, padre e hijo, para precisar que “en absoluto es un problema con el resto de ganaderos, con quienes el trato es extraordinario. Hablamos de una situación excepcional con dos personas que no controlan a sus vacas”.

Describe Barrio un escenario dantesco, con las vacas “saliendo en manada por la noche y metiéndose en el pueblo o cruzando las carreteras; un día va a pasar algo gordo y no será porque no hemos avisado”.

Las vacas sueltas y sin control alguno por pueblos de Cobreros / Cedida

Las llamadas a la Guardia Civil se suceden, los vecinos aseguran que los agentes “saben perfectamente lo que pasa, han venido a los pueblos alguna vez, pero no se hace nada”. Hablan de los destrozos que produce el ganado suelto, sin control alguno, tirando paredes de fincas, jadrines y vallados o entrando a comer en los huertos; “un día va a haber un problema con las personas porque ya no es las vacas, es que hay veces que aparecen los toros y en teoría son mansos, pero a la gente le da miedo una reacción y que embistan”.

Algunos vecinos se han dirigido a los ganaderos en cuestión para que actúen con responsabilidad controlando al ganado, pero no ha surtido ningún efecto mientras las vacas campan a sus anchas; “ahora bajan de la sierra y buscan comida, arrasan con todo, es desesperante”.

Y especialmente preocupante la presencia de las reses por las inmediaciones de la carretera de San Román a Sotillo, campando libremente por la noche y “en manadas”. “Si hay alguna curva te las puedes tragar; porque la gente ya anda con cuidado, pero es un peligro tremendo. Estamos avisando” apunta David Barrio.

Hay bandos del Ayuntamiento de Cobreros apelando a que se respeten los pasos, a que se controle al ganado que deambula por varias pedanías, el asunto se ha tratado en los plenos, se ha denunciado varias veces ante la Guardia Civil. “Ya no sabemos qué hacer, es desesperante, la gente está desesperada y cabreada… Que no puedas salir tranquilo a la puerta de casa o sembrar ni unos puerros porque se los comen las vacas…”.

Los vecinos piden la intervención del Seprona de la Guardia Civil o las administraciones competentes para obligar a los ganaderos a que controlen a los animales o, en caso contrario, tomar las medidas que sean pertinentes.