Salud mental
Santa Colomba conoce más detalles sobre el estrés y las adicciones
La psicóloga y pedagoga Pilar Río incide en que intenta ayudar a que la gente tenga un mejor estado emocional
Ayudar a comprender lo que ocurre dentro del cerebro cuando se enfrenta a situaciones de estrés, ansiedad o adicciones, y se enmarca dentro de la neurociencia y el bienestar emocional. Ese era el objetivo de la charla que la psicóloga y pedagoga Pilar Río ofreció en la iglesia de Santa Colomba sobre las adicciones y el estrés.
Río considera que la ansiedad, las adicciones o el estrés son la epidemia silenciosa del S.XXI, ya que afectan a un gran número de la población que muchas veces no sabe cómo gestionarlas. Por eso ofrece estas conferencias alrededor de todo el país, entiende que la mejor manera de recuperar el control de nuestro organismo es comprender cómo funciona nuestro cerebro.
La charla se dividió en dos partes. Durante la primera se centró en cómo gestionar el estrés y transformarlo en un estado de calma, entendiendo que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante una amenaza o desafío. En la segunda parte abordó el tema de las adicciones, haciendo una reflexión acerca de la alteración que producen las sustancias en los sistemas cerebrales influyendo en el aprendizaje, la motivación, la recompensa y especialmente la supervivencia.
Pilar Río se empezó a interesar por la neurociencia y el bienestar emocional debido a su vocación. Señalaba que “todos los psicólogos y pedagogos buscamos el bienestar emocional de alumnos y pacientes”. Ayudar a que las personas tengan un buen estado emocional es uno de sus objetivos.
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