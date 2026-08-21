Forgarero, el ambicioso plan que quiere blindar 22 pueblos de Sanabria frente a los incendios

Los responsables técnicos de Forgarero, Olga González Raposo y Diego Rodríguez Gutiérrez, compartieron en tres reuniones con los vecinos de Sanabria los resultados del proyecto, que incluye los ayuntamientos de Galende, Robleda y Requejo, y que pretende actuar sobre unas 17.000 hectáreas y 22 núcleos de población.

El propósito principal es pasar de intervenciones aisladas a una gestión comunitaria, evaluable y con objetivos comunes de la masa forestal del territorio. Los ayuntamientos ya han recibido el estudio previo que informa de los recursos disponibles y las oportunidades de las zonas.

Los técnicos en la presentación de Forgarero en Vigo de Sanabria / Irene López Alonso

La principal actividad del proyecto hasta ahora han sido la creación de mapas de biodiversidad, que permiten conocer la masa forestal, especies y características para poder crear círculos de protección alrededor de los núcleos urbanos. Estos anillos son una de las prioridades del plan, sobre todo en aquellas zonas donde la finalidad es la prevención de incendios. Los técnicos señalan que se ha compartido la información con la Diputación de Zamora, y esperan que se compongan estos círculos alrededor de los pueblos antes del verano de 2027.

Rodríguez incide en que Forgarero es una idea que surge desde Sanabria, financiada por el MITECO quien ha remitido la subvención a los tres ayuntamientos que conforman el proyecto, que aún se encuentra en redacción. La fecha pensada para iniciar los trabajos es 2027. Además, señala que: “Forgarero ya no es solo un estudio, ahora es una propuesta preparada para la ejecución en el territorio”. El proyecto está pensando para casi una década, las actividades planificadas van desde el 2027 hasta el 2036.

El proyecto divide el territorio en zonas en función de los siguientes objetivos; la prevención de incendios, la producción forestal, conservación ambiental y regeneración del arbolado, creando unidades de gestión para poder tener una estructura organizativa manejable y funcional.

Rodríguez incide en que las propiedades que participen en Forgarero seguirán siendo propiedad de sus dueños, ya que como señala ha habido mucha especulación alrededor de este plan de gestión forestal, prevención de incendios y conservación del territorio.

Los propietarios de la zona que podrían participar en el proyecto se estiman en unos 5.500, aunque esta cifra es solo aspiracional. Galende es el ayuntamiento en el que peor acogida ha tenido Forgarero, solo 51 vecinos se han unido al proyecto de gestión forestal. Mientras que Requejo es el municipio donde mejor resultado está teniendo, con un 70% de los empadronados participando. Rodríguez es optimista y cree que la gente se irá sumando según se vaya implementando el plan en el territorio.

Cartel de Forgarero en la presentación de resultados / Irene López Alonso

El estudio realizado por Forgarero concluye que hay recursos forestales suficientes pero que la gestión de los mismos ha sido insuficiente. Además, se encuentran varios problemas como la fragmentación del terreno y de la propiedad, fincas sin dividir o con dueño ausente que no se encarga de mantener limpias sus tierras.

Una vecina del ayuntamiento de Galende, que participa en Forgarero, lo define como: “juntas vecinales para cuidar y proteger nuestro paisaje, desde Sanabria, combinando la actuación de vecinos, ayuntamientos y técnicos especializados”.

El proyecto tiene habilitado un canal de whatsapp para la difusión de información y un correo donde los vecinos o interesados pueden contactar con los responsables del proyecto, Diego Rodríguez y Olga González, quienes solicitan la colaboración de los vecinos y propietarios para que Forgarero salga adelante.