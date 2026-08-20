Preocupación en Fresno de la Carballeda por un proyecto energético

La Asociación Vecinal y Cultural de Fresno de la Carballeda acogió el 19 de agosto una charla informativa sobre las posibles consecuencias de la instalación de una planta fotovoltaica en el municipio. Este encuentro surge por la preocupación de los vecinos desde que hace unos meses unas personas se interesaran por empezar a comprar fincas dentro del municipio. Desde la asociación detallan que su intención era adquirir varias hectáreas y que se lanzó un anuncio para la compra de terrenos.

Didia Liedo de Zamora en Pie, Julio Fernández de Ecologistas Zamora, y Chema Mezquita de Coordinadora Rural de Zamora, participaron en la charla poniendo especial atención en el impacto medioambiental que puede tener este proyecto sobre el pueblo.

Expertos durante la charla en Fresno de la Carballeda / Cedida por la Asociación de Fresno de la Carballeda

Liedo señaló que “los ayuntamientos pueden parar megaproyectos adaptando a la defensa del patrimonio de los pueblos el plan urbanístico”. Además, hizo un llamamiento a la unidad vecinal, incidiendo en que “es necesario que la gente se una y colabore entre ella para que se evite el impacto tan dañino que este tipo de actuaciones conlleva”.

Por su parte, Mezquita denunció que “quieren convertir Zamora en una colonia energética para vender energía a otros territorios”, destacando que estos planes no ayudan a fijar población en los municipios que los acogen. Además, matizó que “con este tipo de proyectos no se para la despoblación, existen alternativas como son las comunidades energéticas, pero no este tipo de actuaciones”.

Finalmente, Fernández hizo hincapié en que “si el Ayuntamiento quiere parar este tipo de proyectos los para. Es importante que los ayuntamientos tomen conciencia de los riesgos que corren. Social y medioambientalmente es inadmisible”. Y sentenció: “Quieren los recursos y que la gente se vaya. Los pueblos pierden el valor turístico, patrimonial y paisajístico, es un desastre”.

Los vecinos reiteran esta preocupación expresada por los expertos durante la charla ante el macroproyecto que puede afectar Fresno de la Carballeda a nivel medioambiental, sanitario y patrimonial.