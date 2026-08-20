Los pivotes impiden el paso a los vecinos en la carretera Nacional 631 a Sanabria

Se ha colocado una hilera de pivotes en la nacional 631, a la altura del cruce de Val de Santa María, que impide a los vecinos acceder a la casa y propiedades con el coche. También el panadero, Jorge Andrés, se queja de la imposibilidad de acceso para repartir el pan, un producto que habitualmente, en la zona, se reparte de puerta en puerta.

Los pivotes en la N-631 / Cedida

Desde el ayuntamiento de Otero de Bodas no tenían conocimiento de que estos bolardos fueran a ser colocados en este punto de la carretera. Por su parte, la Unidad de Carreteras del Estado de Zamora, así como la sede de Castilla y León Occidental, no han querido hacer ninguna declaración al respecto.

Jorge Andrés y otros vecinos entienden la necesidad de poner 3 ó 4 pivotes en el arcén por la seguridad de los domicilios, pero no comprenden que no se haya dejado un acceso al arcén para poder permitir la salida y entrada de coches. Además señalan que en caso de emergencia una ambulancia u otro vehículo no podría acceder y supondría un atasco en ese carril, en dirección a Zamora.