Movilidad
Los pivotes impiden el paso a los vecinos en la carretera Nacional 631 a Sanabria
La colocación de bolardos no deja acceder a las propiedades colindantes a la carretera
Se ha colocado una hilera de pivotes en la nacional 631, a la altura del cruce de Val de Santa María, que impide a los vecinos acceder a la casa y propiedades con el coche. También el panadero, Jorge Andrés, se queja de la imposibilidad de acceso para repartir el pan, un producto que habitualmente, en la zona, se reparte de puerta en puerta.
Desde el ayuntamiento de Otero de Bodas no tenían conocimiento de que estos bolardos fueran a ser colocados en este punto de la carretera. Por su parte, la Unidad de Carreteras del Estado de Zamora, así como la sede de Castilla y León Occidental, no han querido hacer ninguna declaración al respecto.
Jorge Andrés y otros vecinos entienden la necesidad de poner 3 ó 4 pivotes en el arcén por la seguridad de los domicilios, pero no comprenden que no se haya dejado un acceso al arcén para poder permitir la salida y entrada de coches. Además señalan que en caso de emergencia una ambulancia u otro vehículo no podría acceder y supondría un atasco en ese carril, en dirección a Zamora.
- Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- La religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en América
- Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses
- Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
- El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos