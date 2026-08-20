Medios nacionales colaboran en las labores de extinción del incendio de Hermisende, ya estabilizado

Medios del Gobierno central han participado junto al operativo de la Junta en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el pasado sábado 15 de agosto en la localidad de La Terjera, perteneciente al municipio de Hermisende, que se encuentra en fase de estabilización.

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras participar en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi), junto al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, David Pulido, y la responsable de Protección Civil, Teresa Carnero, para coordinar la respuesta al incendio forestal.

En el incendio, continúan colaborando medios del Estado, desplegados en coordinación con la Junta y el resto de administraciones implicadas en el dispositivo. En concreto, el operativo estatal ha movilizado casi una decena de medios procedentes de distintos puntos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura.

Uno de los medios movilizados por el Estado es la Unidad Móvil de Análisis y Planificación, un recurso especializado que presta apoyo técnico en la gestión de emergencias, especialmente en incendios forestales, mediante tareas de análisis de la evolución del fuego, planificación y apoyo a la toma de decisiones del dispositivo de extinción.

Asimismo, la Guardia Civil, ha movilizado alrededor de 50 agentes, dedicados a labores de seguridad, control de accesos, protección de las zonas afectadas y apoyo al resto de los servicios de emergencia que han intervenido en el incendio de Hermisende.

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En la reunión del Cecopi sobre la evolución del fuego, el subdelegado del Gobierno ha expresado su agradecimiento a los alcaldes de los municipios afectados por su permanente colaboración y coordinación con los servicios de emergencia desde el inicio del incendio, y ha alabado el comportamiento de los vecinos.