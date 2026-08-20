Folk on Crest presenta su álbum 'Enmarañando' en Puebla de Sanabria

El grupo Folk On Crest presenta el viernes 21 de agosto a las 20:00 su nuevo álbum en el castillo de la villa sanabresa. Su nuevo disco se titula Enmarañando, fusiona los sonidos más actuales con los cancioneros tradicionales creando un estilo único y característico de esta emblemática banda.

Esta actuación es una de las actividades destacadas de el “Escenario Patrimonio de Castilla y León”, festival que aúna el patrimonio y los recursos turísticos del medio rural de la comunidad con las artes escénicas. Se van a realizar 54 representaciones en Castilla y León de diversas disciplinas: magia, danza, circo, teatro, música, etc. Y que tienen por objetivo convertir estos encuentros en reclamos turísticos frente a la despoblación en las zonas rurales.

El castillo de los Condes de Benavente en Puebla de Sanabria será un enclave inmejorable para enmarcar el concierto de Folk on Crest, y hacer disfrutar a los sanabreses y visitantes.